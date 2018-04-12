Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milli Savunma Üniversitesi Yazılı Sınav Sonucu Bugün Açıklanıyor (Saat Kaçta Açıklanacak?)

subay ve astsubay olmak isteyen lise mezunu adaylar için kritik gün bugün. Büyük bir merakla beklenen MSÜ giriş sınavına ait sonuçlar bugün açıklanıyor. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Sonuç sayfasına nasıl giderim?

banner396

Milli Savunma Üniversitesi Yazılı Sınav Sonucu Bugün Açıklanıyor (Saat Kaçta Açıklanacak?)

subay ve astsubay olmak isteyen lise mezunu adaylar için kritik gün bugün. Büyük bir merakla beklenen MSÜ giriş sınavına ait sonuçlar bugün açıklanıyor. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Sonuç sayfasına nasıl giderim?

12 Nisan 2018 Perşembe 10:38
Milli Savunma Üniversitesi Yazılı Sınav Sonucu Bugün Açıklanıyor (Saat Kaçta Açıklanacak?)

Subay ve Astsubay olmak isteyen yüzbinlerce kişinin büyük bir merakla beklediği sonuçlar bugün açıklanıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Mart günü türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına ait sonuçlar bugün açıklanıyor.

Yazılı sınav sonucu yaklaşık 1 aydır bekleniyor. Adaylar, bu sınavda alacakları puana göre subay ve astsubay olup olamayacağını öğrenecek. Yüzbinlerce kişinin girdiği sınav sonucu ÖSYM tarafından 12 Nisan (Bugün) açıklanacak. Ancak MSÜ giriş sınav sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama gelmedi. Sonuçların öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, sonuç açıklama sisteminde sonuçlar erişime açılır açılmaz T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından sınav sonuçları ve itirazları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?

MSÜ yazılı sınav sonucunun açıklanmasının ardından takvim şu şekilde işleyecek:

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Msü Sınav SonucuMsü Sonuçösym SonuçSon DakikaSubay AlımıMilli Savunma üniversitesi Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmet Yılmaz: Liselere Giriş Sınavında Yeni Değişiklik (Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?)
İsmet Yılmaz: Liselere Giriş Sınavında Yeni Değişiklik (Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak?)
Başbakan Yıldırım : Buraya Giren Öğrencilere 2 Bin Lira Burs Hazır
Başbakan Yıldırım : Buraya Giren Öğrencilere 2 Bin Lira Burs Hazır
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan : Öğretmen Adayları da Teşvik Bekliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim