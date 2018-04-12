Milli Savunma Üniversitesi Yazılı Sınav Sonucu Bugün Açıklanıyor (Saat Kaçta Açıklanacak?)

Subay ve Astsubay olmak isteyen yüzbinlerce kişinin büyük bir merakla beklediği sonuçlar bugün açıklanıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 18 Mart günü türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına ait sonuçlar bugün açıklanıyor.

Yazılı sınav sonucu yaklaşık 1 aydır bekleniyor. Adaylar, bu sınavda alacakları puana göre subay ve astsubay olup olamayacağını öğrenecek. Yüzbinlerce kişinin girdiği sınav sonucu ÖSYM tarafından 12 Nisan (Bugün) açıklanacak. Ancak MSÜ giriş sınav sonucunun saat kaçta açıklanacağına dair bir açıklama gelmedi. Sonuçların öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUCU SORGULAMA SAYFASI

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adaylara duyurulacak. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar, sonuç açıklama sisteminde sonuçlar erişime açılır açılmaz T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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ÖSYM AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından sınav sonuçları ve itirazları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAV SONUÇLARINDAN SONRA NE OLACAK?

MSÜ yazılı sınav sonucunun açıklanmasının ardından takvim şu şekilde işleyecek:

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