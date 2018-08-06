Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018 Yılı Öğrenci Temini

Milli Savunma Bakanlığı personel temin dairesi başkanlığında yayımlanan ilan ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne öğrenci alımı yapacak. Başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar;

MSB Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018 Yılı Ara Sınıftan Öğrenci Temini kapsamında 10 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları planlanmıştır.

2. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, 10 Ağustos 2018 tarihinde, saat 08:00?de Kara Harp Okulu Komutanlığı (ANKARA) da hazır bulunacaklardır. Faaliyet için yedek gün planlanmadığından 10 Ağustos 2018 tarihinde 2?nci seçim aşamasına katılmayan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.

3. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Kayıt-Kabul, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

4. Adaylar gelirken beraberinde;

a. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

c. Tek Hekim Raporu (Spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor) getireceklerdir.

5. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ?adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor? alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

6. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

9. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

11. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

12. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu örneği için tıklayınız...

13. Tek Hekim Raporu örneği için tıklayınız...

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.



İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

Fax (Belgegeçer) : 0 (312) 319 43 67