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Milli Eğitim ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Protokol

Millî Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Protokol

Millî Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:57
Milli Eğitim ile Savunma Sanayi Başkanlığı Arasında Protokol

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesi hususlarına ilişkin iş birliği protokolü, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığında imzalanan protokolle özel yetenekli öğrencilerin Savunma Sanayii Başkanlığının teknoloji eğitimleri, inovasyon imkân ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak ve öğrencilere üniversite öğrenimi ve mezuniyet sonrası doğru alanlarda istihdam konusunda yönlendirme ve danışmanlık çalışmaları yapmak amaçlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı kurumlarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yürütürken teknolojinin imkânlarından yararlanması amacıyla yeni atölye kurulmasına destek verilecek.

Mentörlük, bilim söyleşileri, staj, yaz kampı ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunularak, öğrencilerin Türkiye´nin teknoloji üssü olan kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmesi sağlanacak. Ayrıca, program kapsamında öğretmen ve öğrencilere temel bilimler, yazılım, uzay ve havacılık teknolojileri, yapay zekâ, oyun teknolojileri, enerji teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler verilmesi de hedefleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim savunma sanayi başkanlığı protokol
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