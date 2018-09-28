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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Hamle!..

(MEB) Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mevcut durumunun kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Hamle!..

(MEB) Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mevcut durumunun kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

28 Eylül 2018 Cuma 17:58
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Hamle!..

Yapılacak çalışma çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Organize Sanayi Bölgeleri'nde mevcut sektörler ve mesleki eğitim kurumlarının iş birliği verimlilikleri, mevcut mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin problemleri ve iyileştirme alanları, yeni eğitim kurumları açılma potansiyelleri değerlendirildi. Bu konuda tüm süreçlerin birlikte yürütülmesi konusunda karar alındı.

Organize Sanayi Bölgeler içinde, 37 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 33 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 70 mesleki ve teknik eğitim kurumu yer alıyor. Halen Türkiye genelinde 309 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen ilk toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Bilim Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep Altın ve uzmanlar katıldı.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 28.09.2018 18:24
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