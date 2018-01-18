Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Karne Açıklaması! 'Öğrenci ve Veliler Dikkat!'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Karne Açıklaması! 'Veliler Dikkat!'

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, karne notlarıyla ilgili velilere önemli uyarılarda bulundu. Öğrencilerin alacakları notların ne başarı ne de başarısızlığın birinci göstergesi olmadığını söyleyen Güngör, öğrenme sürecindeki eksikliklerin ve öğrenme biçiminin gözden geçirilmesi için karnenin önemli olduğunu söyledi.

Velilere önemli uyarılarda bulunan Güngör, "Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz." değerlendirmesini yapan Güngör, "Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir." dedi.

Tatilin kişiye ait zaman anlamına geldiğini belirten Güngör, öğrencilerin tatil zamanlarında derslerle bunaltılmaması gerektiğini, bu zamanda öğrencilerin kendilerine zaman ayırmasının daha doğru olacağını söyledi. Güngör, "Günlük hayatımızın yoğun teknolojik kuşatmışlığından ve psikolojik baskılarından uzaklaşarak zamanınızın sahibi olabilmeyi, her bir saniyesini kendinizin kullanabilmesini başarmak çok değerli bir tecrübe olacaktır. Dinlenmek, çevremize, kentimize, mahallemize, sokağımıza yönelik ilgi ve merakınızı nitelikli biçimde dolduracak hobiler, meşguliyetler edinmek tatilinizin verimliliğini yükseltecektir. Kendiniz ve çevrenizle uyumlu ve barışık kişiliğinizi inşa edebileceğiniz bir fırsata dönüştürülen tatilin, ders başarısını da olumlu etkileyeceğini unutmayalım" dedi.

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