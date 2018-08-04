Milli Eğitim Bakanlığı'nda Neler Oluyor?

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak açıklanan Eğitimi Prof.Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kadro değişikliğine devam ediyor.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın hazırladığı habere göre; Her yeni bakan göreve geldiğinde kendi çalışacağı ekibi bizzat kendisi kurar. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr.Ziya Selçuk da bu geleneği devam ettirerek göreve başlarken bir ekip listesi yaptı. Fakat bakanlık koltuğuna henüz yeni oturmuşken Liseye Giriş Sınavı (LGS) yerleştirmelerindeki bomba sorunla karşılaştı. Hem eğitimcilerden, hem de öğrenci velilerinden gelen şikayetleri incelediğinde bahsedilen sorunun aslında görünenden çok daha büyük bir sorun olduğunu gördü. Sınav ve yerleştirmelerde yapılan hatalı işlemler, öğrencilerin yerleşememesi, “her öğrenci evine en yakın okula gidecek” taahhütlerinin tutulamaması onucu görevden alma operasyonunu erken başlatmak zorunda kaldı. Bu sorunda sorumluluğu olan iki üst düzey yöneticiyi görevden uzaklaştırdı.

'HAPSE KADAR GİDEBİLİR'

ÖDSH Genel Müdürü Bayram Çetin ve onun bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt sadece görevden alınmadı. Her iki yönetici hakkında da disiplinsizlik soruşturması açıldı. Nuran Çakmak'ın Edindiğim bilgiye göre diyerek aktardığı bilgiler şöyle devam ediyor; ''Bu soruşturma iki kişiyle kalmadı; genel müdürlükteki 6 daire başkanı da kapsama alındı. Bakan Ziya Selçuk, öğrencileri bu sistemde mağdur eden kim varsa, onunla ilgili işlem yapmaya kararlı. Bu soruşturma sonucunda Çetin ve Kurt’la birlikte diğer yöneticiler, ihmal veya kötü niyet bulunursa uyarma, kınama, maaş kesimi gibi hafif cezalarla kurtulabilirler. Ancak ihmalin büyüklüğüne göre iş mahkemelik olabilir ve memuriyetten men, kademe ilerlemesini durdurma cezası ile karşılaşabilirler. Kamu zararı halinde ise ceza hapse kadar gidebilir.''

Diğer taraftan diğer iki yönetici ile aynı zamanda görevden alınan YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’nın sınav ve yerleştirme sorunları ile ilgisi bulunmuyor. Okullardaki akıllı tahta ve tablet dağıtımını içeren FATİH iimli projenin sorumlusu olan Bilal Tırnakçı’nın bu projede satın almalar nedeniyle devleti zarara uğrattığı iddiaları üzerine görevden alındığı konuşuluyor. YEĞİTEK eski Genel Müdürü Bilal hakkında soruşturma açıldığı konuşuluyor.

Görevden alınan ve hakkında soruşturma başlatılan diğer bir isim de Strateji Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Konaklı oldu. Nurettin Konaklı’nın görevine vekaleten Daire Başkanı Fazlı Sarı getirildi.

2017 SAYIŞTAY RAPORLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör de görevden alınarak soruşturma başlatıldı. Bu isimlerle ilgili de 2017 Sayıştay raporları gerekçe gösteriliyor. İkisi LGS sınavıyla 3’ü ise başka nedenlerle görevden alınan yöneticilere anlaşılan yakın zamanda başka isimler de eklenecek.

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