Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Şube Müdürlerinin yer değiştirme sonuçlarıyla ilgili beklenen duyuruyu yayımladı.

MEB İnsan Kaynakları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda sonuçlara atama.meb.gov.tr/?islemID=227 adresinden erişim sağlanabileceği, sorgulamanın sadece T.C. kimlik numarasıyla yapılabileceği bildirildi. Yer Değiştirme sonuçlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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