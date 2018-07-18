Milli Eğitim Bakanlığı Okulların Açılacağı Tarihi Belirledi!..

Okullar ne zaman açılacak sorusu yüz binlerce öğrenci ve ailesi en çok merak edilen konuların başında geliyor. 9 Haziran 2018 tarihinde karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve veliler yaklaşık olarak 38 gündür yıl sonu tatilinin tadını çıkarmaya çalışıyor. Tatilin bitmesine uzun bir süre olmasına rağmen öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte Okullar'ın açılacağı o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihlere göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.

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