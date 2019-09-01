Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara '15 Temmuz' talimatı

Cumhuriyet'te Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB etkinliklerin amacını, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demorkasi zaferinin üçüncü yıldönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarılması, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın diri tutulması" sözleri ile açıkladı.

Bakanlık, öğrencilerin milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri anlatmak, devlete olan görev ve sorumluluklar hakkında bilinçlendirmek, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirme amacıyla tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlenmesi talimatı verdi.

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