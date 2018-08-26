'Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2 milyar TL kesildi'

Hazine ve Maliye Bakanlığı , ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizi ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, MEB bütçesinden 2 milyar TL 'tasarruf tedbiri' gerekçesiyle kesintiye gidildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, yılın ilk 6 ayının ardından Milli Eeğitim Bakanlığı'nın elinde maaşlar hariç kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL'den 2 milyar TL'si 'tasarruf tedbirleri' kapsamında kesildi.

Böylece Milli Eeğitim Bakanlığı'nın kemerleri % 18 oranında sıkılmış oldu. Okulların onarımlarından, yeni okul yapımı için kamulaştırma giderlerine kadar pek çok kalemde kesinti yapıldı. Okul öncesinden liseye kadar öğrencilerin ailelerine verilen burslardan 20 milyon TL, devlet parasız yatılı öğrencileri için yine ailelerine verilen pansiyon yardımından 103 milyon TL kesilmesi ise dikkat çekti.

Özel okula gidecek öğrenciler için ayrılan 1.2 milyar TL teşvikten 75 milyon TL kesinti yapıldı.

Fatih Projesi'nden ise 705 milyon TL kesinti yapıldı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında, büyük kesinti kararlarından biri de okulların her türlü altyapı giderleri ve alımları ile ilgilenen İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı için alındı.

Okullar için hammade, her türlü ürün alımları; yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma, ayni hak tesisi ve okulların büyük bakım-onarımları için ayrılan bütçeden 145 milyon TL kesinti yapıldı.

Her kademedeki okulda parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen 'pansiyon hizmetleri' yardımı ödeneğinden 103 milyon TL kesildi. Bu çerçevede en büyük kesinti 38 milyon ile lisede yatılı okuyan öğrencilere verilen yurt yardımından yapıldı. İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan da toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı.

MEB'in bütçesinden kesinti yapılırlen geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha yılın yarısında ek bütçe istemesine de tepki gelmişti.

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