Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Şehirleri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rehberliğinde yeni bir atılım hamlesine başlayacağını belirterek, "Tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Şehirleri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rehberliğinde yeni bir atılım hamlesine başlayacağını belirterek, "Tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

09 Kasım 2018 Cuma 13:07
Milli Eğitim Bakanı'ndan Eğitim Şehirleri Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rehberliğinde yeni bir atılım hamlesine başlayacağını belirterek, "Tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı açılış ve temaslar için Kayseri'yi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'nin eğitim açısından asla gözlerinin arkada kalmadığı şehirlerin başında geldiğini ifade ederek, Kayseri'nin eğitimde iyi durumda olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kayseri'nin eğitimde iyi durumda olmasının kendileri için mühim olduğunu söylerek " Ancak iyi ne demek, iyinin iyisi var. Kayseri, uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konusunda nerededir, bizim dünyayla yarışımızda nerededir, bu sorularımıza muhataplığı da söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİLİLER İÇİN 'ONLAR ZENGİN' DİYORLAR"

"Bundan sonra daha büyük hamlelerle alacağımız yollar var" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Güzel hizmetlerin açılışını yapacağız bugün. Hayırseverlerin bu konudaki girişimleri, bizim Türkiye'nin her yerinde Kayseri'yi örnek vermemize sebep oluyor. Başka şehirlerde Kayseri'yi örnek verince 'Onlar zengin' diyorlar, ben de diyorum ki onların gönlü zengin, parası olan yapmaz hayır, gönlü zengin olan yapar. Bizim tüm Türkiye'den beklentimiz bu. Türkiye, 2023 Eğitim Vizyonu ile inşallah eğitimde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak. Bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya olan hizmeti konusunda yeni ufuklar açılacak diye düşünüyoruz. Bu yönde elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Ben buna derinden inanıyorum. Kayseri gibi şehirlerin öncülüğünde tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanı ndan eğitim şehirleri açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan Liyakat Açıklaması!
Bakan Selçuk'tan Liyakat Açıklaması!
Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!
Özel Okul Teşvikleri Kaldırılıyor!
900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak
900 Suriyeli, Türk öğrencilere öğretmenlik yapacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim