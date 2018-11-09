milli eğitim bakanı ndan eğitim şehirleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye'nin "2023 Eğitim Vizyon Belgesi" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da rehberliğinde yeni bir atılım hamlesine başlayacağını belirterek, "Tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı açılış ve temaslar için Kayseri'yi ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'nin eğitim açısından asla gözlerinin arkada kalmadığı şehirlerin başında geldiğini ifade ederek, Kayseri'nin eğitimde iyi durumda olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kayseri'nin eğitimde iyi durumda olmasının kendileri için mühim olduğunu söylerek " Ancak iyi ne demek, iyinin iyisi var. Kayseri, uluslararası standartlarda nerededir, öğretmen niteliği konusunda nerededir, bizim dünyayla yarışımızda nerededir, bu sorularımıza muhataplığı da söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİLİLER İÇİN 'ONLAR ZENGİN' DİYORLAR"

"Bundan sonra daha büyük hamlelerle alacağımız yollar var" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Güzel hizmetlerin açılışını yapacağız bugün. Hayırseverlerin bu konudaki girişimleri, bizim Türkiye'nin her yerinde Kayseri'yi örnek vermemize sebep oluyor. Başka şehirlerde Kayseri'yi örnek verince 'Onlar zengin' diyorlar, ben de diyorum ki onların gönlü zengin, parası olan yapmaz hayır, gönlü zengin olan yapar. Bizim tüm Türkiye'den beklentimiz bu. Türkiye, 2023 Eğitim Vizyonu ile inşallah eğitimde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstericiliğinde, liderliğinde yeni bir atılıma başlayacak. Bu atılımla beraber de Türkiye'nin dünyayla rekabeti, sürdürülebilir kalkınmaya olan hizmeti konusunda yeni ufuklar açılacak diye düşünüyoruz. Bu yönde elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Ben buna derinden inanıyorum. Kayseri gibi şehirlerin öncülüğünde tüm Türkiye'ye örnek eğitim şehirleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA