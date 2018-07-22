Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çok konuşulacak o videosu

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni bakanlarda gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni sistemin yeni kabinesinde herkesin takdirini toplayan Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk'un yeni bir videosu daha yayımlandı. Videoda da görüleceği üzere dinleyenlerin alkışladığı konuşma sosyal medya kullanıcıları tarafından da çok beğenilere kısa sürede yüzbinlerce kez paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasında '' Öğretmenlik mesleği neden kutsaldır, çünkü kutsal iş yapanlar fazla para istemez'' sözleri salondakiler tarafından en çok alkışlanan bölüm oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirilen Ziya Selçuk'un geçmişteki sosyal medya paylaşımları dikkat çekmiş ve her kesimden beğeni almıştı.

Şimdi de Bakan Selçuk’un yeni bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aile ve öğretmen konulu seminerde konuşan Selçuk’un sözleri taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

Aile ve Öğretmen başlıklı bir seminerde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un videosu şöyle;

KPSScafe.com.tr | Ankara