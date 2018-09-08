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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 8 Önemli Tespit!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinenin en flaş ismi olarak Prof.Dr. Ziya Selçuk dikkatleri çekmişti. O kadar önemli bir isimdi ki, iktidar destekçisi yada muhalefet fark etmeksizin herkesin kabulünü gördü. Herkes onu bir siyasi iktidarın bakanı olarak değil, Milli Eğitimin Başına gelmiş en güzel şey olarak nitelendirdi. Bakan olmazdan evvelki paylaşımları ve söylemleri ile günümüzdeki eğitim problemlerine parmak basan Ziya Selçuk bakan olduktan sonra da açıklamaları ile bu yönde düşünen insanları haklı çıkardı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 8 Önemli Tespit!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinenin en flaş ismi olarak Prof.Dr. Ziya Selçuk dikkatleri çekmişti. O kadar önemli bir isimdi ki, iktidar destekçisi yada muhalefet fark etmeksizin herkesin kabulünü gördü. Herkes onu bir siyasi iktidarın bakanı olarak değil, Milli Eğitimin Başına gelmiş en güzel şey olarak nitelendirdi. Bakan olmazdan evvelki paylaşımları ve söylemleri ile günümüzdeki eğitim problemlerine parmak basan Ziya Selçuk bakan olduktan sonra da açıklamaları ile bu yönde düşünen insanları haklı çıkardı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 20:41
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 8 Önemli Tespit!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinenin en flaş ismi olarak Prof.Dr. Ziya Selçuk dikkatleri çekmişti. O kadar önemli bir isimdi ki, iktidar destekçisi yada muhalefet fark etmeksizin herkesin kabulünü gördü. Herkes onu bir siyasi iktidarın bakanı olarak değil, Milli Eğitimin Başına gelmiş en güzel şey olarak nitelendirdi. Bakan olmazdan evvelki paylaşımları ve söylemleri ile günümüzdeki eğitim problemlerine parmak basan Ziya Selçuk bakan olduktan sonra da açıklamaları ile bu yönde düşünen insanları haklı çıkardı. 

Milli eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk günümüz eğitim problemlerine öyle güzel tespitler yaparak parmak basıyor ki, etkilenmemek elde değil...

İşte KPSScafe olarak Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'un birbirinden önemli 8 tespitini derledik;

Türk Eğitim Sistemi - Bulma Konsferansında '' Çocuğumuzu sevdiğimiz kadar çocuk kavramını da sevelim. Öğretmenlere sahip çıkalım ki, çocuklar onların vesilesiyle özgür akla koşsunlar. Deli gömleklerimizi yakalım gitsin. Cemil Meriç'in ruhu şad olsun.'' tespiti yaptı.

Türk Eğitim Sistemi - Bulma Konsferansında '' Hiç dikkatinizi çekti mi, sınıfların kapılarının iç taraftaki boyası aşırı derece silinmiş ya da kapı kırılmıştır. Oysa, kapıların dış tarafından hiç bir bozulma yoktur. Çünkü çocukların sınıflara giriş hızıyla çıkış hızları arasındaki fark inanılmazdır'' tespitinde bulundu.

''bizim şöyle bir derdimiz var; Biz olmak istemiyoruz. Eğer siz ''Biz'' derseniz, bu zımni olarak onlar demektir. Biz diyen birisi varsa onlar diyordur. Biz hepimiz olmak zorundayız.''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.09.2018 21:05
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Noname 30 dakika önce

İnşAllah, özellikle eğitim olmak üzere çok daha ileri seviyeye gelecez.

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İşsiz eğitimci 20 dakika önce

Sözde kalmaz inşAllah ii olacak herşey öyle görünüyr umudumuza suyu serpebilecekmsnz temennim atamalar daha fazla daha kaliteli olması...

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Atama bekleyen öğretmen 7 dakika önce

İnşAllah daha çok atama yapacaktır sayın bakanımız umut ediyoruz

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