Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek olan çalıştaya, ilk defa tüm eğitim sendikaları, otuz kadar sivil toplum kuruluşu (STK) davet edildi. Daha önceki yıllarda eğitimle ilgili bakanlık düzeyinde düzenlenen çalışmalara ve çalıştaylara sadece iktidara yakın kurum, kuruluş ve kişilerin çağrıldığı iddiası büyük tartışma yaratmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na atandığı gün toplumun her kesiminden olumlu eleştiriler alan ve en çok takip edilen bakan olan Prof.Dr. Ziya Selçuk, açıklamalarıyla olduğu kadar çalışma şekliyle de dikkat çekiyor. Öğretmen merkezli bakış açısı ve öğrenci, çocuk odaklı konuşmalarıyla öne çıkan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta sonu eğitimin tüm bileşenlerini bir araya toplayarak bir eğitim çalıştayı düzenleyecek.

Sözcü Gazetesi'nden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Bakan Ziya Selçuk, ayrım yapmadan toplumun bütün kesiminden oluşan eğitimcilerle bir araya gelecek, eğitimle ilgili temel konuları ve temel sorunları masaya yatıracak.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan çalıştaya Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim İş'in genel başkanları davet edilirken, ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) da katılması bekleniyor.

Çalıştayda konuşulacak konular arasında ilk sırada müfredat yer alıyor. Çalıştayda konuşulacak konuların ana başlıkları şöyle:

Nasıl bir müfredata ihtiyaç var? Bu müfredatlarda öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalı?

Nasıl bir öğretmene ihtiyaç var?

Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalı?

Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalı?

Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalı?

Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalı?

Eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeli?

Kaynaklar; Sözcü

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