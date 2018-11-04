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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalimde tır şoförü olmak vardı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "hayalimde tır şöförü olmak vardı" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalimde tır şoförü olmak vardı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "hayalimde tır şöförü olmak vardı" ifadelerini kullandı.

04 Kasım 2018 Pazar 13:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalimde tır şoförü olmak vardı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "hayalimde tır şöförü olmak vardı" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tvnet kanalında Ayşe Böhürler'ın hazırlayıp sunduğu Türk Kahvesi programına konuk oldu. Eğitim hayatında annesinin yerinin önemli olduğunu ifade eden Selçuk, 2 yıl önce vefat eden annesini hala yanında hissettiğini söyledi.

Bakan Selçuk şunları aktardı;

"Sınıfta yokmuşum gibi sanki. Bir tek şekilde görülüyorum; ağabeyimden ablama, ablamdan da bana geçen siyah bir önlük var. Önlüğün yan taraflarında bulunan bir cebi çok yıprandığı için annem birini atmış, bir cebi de ters çevirip ortaya dikmiş. 700 kadar öğrencinin içinde cebi ortada olan tek öğrenci benim. Çok dikkat çekiyor bu, ama hiç kimse konuşmuyor. Öğretmen bir hikaye anlatarak, 'sekmek ne demek' diye sordu. Sınıfta da sekmeyi bilen bir tek ben oldum. Öğretmenim beni alkışlattı ve teneffüste çocuklar benimle ilk kez konuşmaya başladı."

HAYALİMDE TIR ŞÖFÖRÜ OLMAK VARDI

Lise döneminde 2 ay kadar okuldan kaçtığını, bunun üzerine babası "Okumayıp benim gibi dolmuş şoförü mü olacaksın?" diyerek kendisini dövünce "Hayır, ben tır şoförü olacağım." dediğini belirten Selçuk, lisede bir yıl sınıfta kaldığını, ardından da Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Fakültesine devam ettiğini, bu sürede de dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını anlattı.

Selçuk, Ayşe Böhürler'in "Çoçukluk hayallerinizle bugün geldiğiniz yer uyuşuyor mu?" sorusuna, "Aslında uyuşmuyor. Benim hayalimde nikelajlı büyük bir tırda, tır şoförü olmak vardı." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Osman 9 dakika önce

Keşke olsaydınız..

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