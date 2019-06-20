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Milli Eğitim Bakanı Selçuk : “Yüksek Puan Almak İyi Ama….”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, “Yüksek puan almak iyi bir şey ama bu, hayat başarısı için yetmeyebilir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk : “Yüksek Puan Almak İyi Ama….”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, “Yüksek puan almak iyi bir şey ama bu, hayat başarısı için yetmeyebilir” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:50
Milli Eğitim Bakanı Selçuk : “Yüksek Puan Almak İyi Ama….”

“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programıyla ülke genelinde öğretmenlerle 2023 Eğitim Vizyonu’nu paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kez öğrencileriyle buluşacak. İlk durağı İstanbul olan etkinlik, yaz tatili boyunca “Ziya Öğretmen Öğrencileriyle Buluşuyor” ismi ile devam edecek. Bakan Selçuk önce Validebağ Gemisi ardından da Adile Sultan Kasrı’nda İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen lise öğrencileriyle kahvaltıda buluştu.

Öğrencilerin kendi kimlik ve şahsiyetlerini oluşturması, bunun için de soru sormaları ve sorgulamaları gerektiğini ifade eden Selçuk, “Size ‘iyi’ veya ‘kötü’ denilen şeyi sorgulamanız lazım. Bizim şüphe etmemiz lazım. İlim dediğimiz şey canlıdır. Sizden beklenen muhakkak suretle kendinizi yetiştirmenizdir. Kimse sizi yetiştiremez, kendiniz yetiştirirsiniz. Lisede okuyan bir öğrencinin derslerde ne yaptığından daha çok ders dışında ne yaptığıyla çok ilgilenirim” dedi.

“SORU ÇÖZMEK DEĞİL, SORUN ÇÖZMEK ÖNEMLİ”

Selçuk, yüksek puan almakla hayat başarısı arasında doğrusal bir ilişki olmadığına dikkat çekerek, öğrencilere seslendi;

“Yüksek puan almak iyi bir şey ama bu, hayat başarısı için yetmeyebilir. Başarıyı garanti eden şey, hayatla bağlantılı olmak. Eğer siz sadece öğrencilik hayatınız boyunca soru çözdüyseniz, işe girdiğinizde size şunu soracaklar: Soru çözmeniz bizi ilgilendirmiyor, sorun çözebiliyor musunuz? Soru çözmek değil, sorun çözmek önemli. Sorun çözmek için de bütün öğrencilerin hayatı tanıması, sürekli farklı işlerde bulunması, değişik insanlarla tanışması, sivil toplum kuruluşlarında çalışması, gönüllülük faaliyetlerine katılması lazım. Bu, onların kimliğini, kişiliğini geliştirir. Tüketimin peşinde bir yere varamayız, üretimin peşinde olarak bir yere varırız. Üretimle hayatımızı zenginleştirirsek o zaman haz duymanız, hayattan keyif almanız kolaylaşır.”

Program Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseriyle başlarken, “Bir Ses İki Hareket Projesi kapsamında horon ekibi bir gösteri sundu.

Bakan Selçuk, etkinliğin sonunda halat çekme, yumurta taşıma, mas güreşi gibi geleneksel oyunlara da katıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

BSHA

Son Güncelleme: 20.06.2019 00:51
Anahtar Kelimeler:
milli eğitim bakanı selçuk yüksek puan almak iyi ama
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