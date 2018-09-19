Milli Eğitim Bakanı Selçuk Söz Verdi!

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, eğitimdeki sistem değişikliklerinin ani olarak yaşanmayacağını belirterek, şu an liseye başlayanların aynı sistemle okulu bitireceklerini ifade etti ve ani değişiklikler, ani fren yok diyerek söz verdi.

Şanlıurfa'da bir lise eğitimi veren okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir lise öğrencisinin sistem değişikliği istemediğini belirtmesi üzerine, "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz ani fren de yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı Bedihlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Her öğrencinin bir cevher olduğuna vurgu yapan Bakan Ziya Selçuk, cevherlerin de öğretmen ve ailelerin katkısıyla mücevhere dönüşeceğine inandığını söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynaklar; Sputnik

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