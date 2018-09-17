Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Ekim'de vizyon belgesini açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak" açıklamasında bulundu.

TRT Haber'de yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ​"İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlama yapmam" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı, ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk Öğretmen eğitimiyle ilgili, "Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak" açıklamalar yaptı ve şöyle devam etti:

Liseye geçişle ilgili bir kılavuz vardı. Bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun tek kelimesi dahi değişirse sınav iptal ediliyor. Bizim bu kılavuza dokunma imkanımız olmadı. Yerleştirmelerde 90 bin civarında öğrencimiz açıkta kaldı. Hala 3 bin küsur bir yere yerleşemeyen öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimiz için yeni bir genelge yayımladık. Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük ölçüde yaşanmayacak. Bizim yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistem, bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek.

Bizim derslik sayımız belli değil. 1 ayın içinde tüm dersliklerimizn QR kodlarını çıkarıyoruz. Kaç dersliğimiz olduğunu görme imkanımız olacak. Okullarımızdaki kontenjanları bulmaya çalıştığımız için zaman kaybettik. CBS ile bu rahatlayacak.

Sınav sisteminde soru sayısını, adını değiştirmek sınav sistemini iyileştirmekle ilgili değil. Sizin okullarınız arasındaki fark yüzde 60'ların üzerinde olursa, veliler ve öğrenciler o okullara yönelirler.

Yerleştirme biçimiyle ilgili değişiklikler gerekiyor. Bu soru sistemini de değiştirmeyi gerektiriyor. Kitabı açıp bulabileceği şeyi, hafızayı test etme yönünde bir sınav düşünmüyoruz. 8-9 ana faktörleri senkronize olarak dönüştürdüğümüzde sınava olan ilgi düşecek. Sistemin bütün bileşenlerini birlikte kotarmaya çalışacağız. 3 yıl sonunda bu konu kapanacak diye düşünüyoruz.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı @ziyaselcuk, @trthaber’de Aysun Torun’un sorularını cevaplıyor.https://t.co/ti3NvmnhsJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Eylül 2018

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