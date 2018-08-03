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Milli Eğitim Bakanı Harekete Geçti!..

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk LGS Yerleştirme sonuçlarını eleştiren bürokratları görevden aldı ve LGS Yerleştirme algoritmasına ilişkin yapılan eleştirileri dikkate alarak soruşturma başlattı.

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Milli Eğitim Bakanı Harekete Geçti!..

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk LGS Yerleştirme sonuçlarını eleştiren bürokratları görevden aldı ve LGS Yerleştirme algoritmasına ilişkin yapılan eleştirileri dikkate alarak soruşturma başlattı.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:41
Milli Eğitim Bakanı Harekete Geçti!..

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk LGS Yerleştirme sonuçlarını eleştiren bürokratları görevden aldı ve LGS Yerleştirme algoritmasına ilişkin yapılan eleştirileri dikkate alarak soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bininin boş olmasına rağmen 91 bin öğrenci boşta kalarak hiç bir okula yerleşemedi.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yaklaşık 11 aydır bu sistemin hazırlanma aşamasını yöneten Muhterem Kurt, Bakanlık bürokratlarına ve Bakan Ziya Selçuk’a eleştiriler yapmıştı. Yerleştirme algoritmasının değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığı iddia edilmişti.

Eleştiriler üzerine Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Liseye Geçiş Sınavı yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencileri mağdur olmasında sorumluluğu bulunan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ise görevinden alındı.

Yerleştirme işlemlerinden sorumlu Muhterem Kurt’un sağ kolu olarak bilinen Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'nın da görevlerine son verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk
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Harun 2 saat önce

Heyt be al adamları sonra kendi adamlarını ata onların yerine alıştık bunlara nasılsa tuzunuz kuru bu zamanda yaptığınız torpilleri hiç bir zaman da yapılmadı

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Muhammet Güler 1 saat önce

SISTEMIN BASINDAKILER KENDI KURDUKLARI YONETTIKLERI SISTEMI ELESTIRIYORLAR. BEN BIRSEY ANLAMADIM. ANLAYAN VARSA ACIKLASIN.

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