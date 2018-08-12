Milli Eğitim Bakanı Açıkladı : LGS Kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk Dolmabahçe'de bulunan eski başbakanlık ofisinde eğitim editörleri ile bir araya gelerek önemli açıklamalara imza attı. Liselere yerleştirme için planlanan 3. nakil dönemi ile birlikte çok üst düzeyde rahatlamalar yaşanacağını belirten Ziya Selçuk, LGS'nin bir yıl daha devam ettirileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının satır başları şöyle;

EKİMDE MAKRO PLAN

“Ekimin ilk haftası büyük olasılıkla üç yıllık bir makro plan ilan edeceğiz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YüksekÖğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birlikte çalışacağız. Dünya çapında yazılımcılarla tasarımın sistem tarafını,yazılım ile ilgili detaylarını görüşüyoruz.

LİSE NAKİLLERİ

3. nakillerde büyük oranda rahatlama olacak. 2018 Nisan'da hazırlanmış bir kılavuz var, bir kelimesine dokunulsa o kadar zaman hazırlanılan sınav iptal ediliyor. İlk nakillerde bazı değişiklikler yapabildik. 2. ve 3. nakillerde çok rahatlama olacak. Nakil kılavuzunu 12 seçkin okul müdürü ve ilçe müdürlerinin katılımıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda hazırladık. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sisteminin getirdiği sorunların azaltılmasıyla ilgili eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le (yeni MEB Bakan Yardımcısı oldu) önemli çalışmalar yapıyoruz. Çocukların okul yaşamı, sınava hazırlanma şekli, zihinsel ve duygusal hazırlıktaki ön rehberlik aşamaları… Asıl amaç, daha sonraki yıllarda yapmak istediğimizi başlatmak ve kuralı yeni başlayana koymak. Yani 3. sınıftaki nasıl başladıysa öyle devam edecek.Çocuklarımızın hedef koyarak hazırlandıkları düzeni değiştirmeyeceğiz. LGS önümüzdeki yıl da yapılacak. Sonraki yıllarda ilgili durum, üç yıllık hazırladığımız makro planımızda belli olacak.

İSTENMEYEN OKULA YERLEŞME

Alacağımız tedbirler var. İhtiyaç temelli bir müfredat gerekiyor. İmam hatipli yada olmayan; hepsi benim çocuklarım. Bir çocuğu zorla bir yere yerleştirmek gibi bir derdimiz yok.

SINAVLARDA DÜŞEN NETLER

Bu bir AK Parti ve CHP meselesi değil. Okullarımız arasındaki eşitsizlik OECD ülkeleri arasında en yüksek orana sahip. Üniversite sınavı lisedeki derslerden yapılmaz, lise bitirme sınavı yapmıyoruz. Üniversitenin talep ettiği, üniversitede eğitime başlamak için gereken konulardan yapılır.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ

YÖK Başkanımızla da hazırlayacağımız tasarımızı konuştuk. Eğitim fakültelerinin farklılaştırılması gerekiyor, bir kısmı sadece lisansüstü eğitim vermeli. Öğretmenlerle ilgili asıl problem, okullarda çalışanları ihmal etmemiz. Öğretmen odalarını anlamadan eğitim sistemi anlaşılmaz.

ÜNİVERSİTELİ OLAMAYANLAR

Ortaokulu bitirenlere farklı kanallar açmalıyız. Meslek eğitim merkezlerinden başlayıp meslek, Anadolu teknik liselerine, her genel lise mezunuyla ilgili bir paket oluşturuyoruz. Aşağıdan gelenleri yaymak istiyoruz. Bu, yukarı çıkanları 3’te bir azaltacak.”

BEKLENTİLER NE KADAR YÜKSEKTEN DÜŞECEĞİMİ GÖSTERİYOR

Beklentinin yüksek olması kaygılandırıyor mu? şeklinde sorulan soruya Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk şu cevabı verdi: “Ne kadar yüksekten düşeceğimi gösteriyor. Endişelendiriyor çünkü insanların hayata dair umutlarının belirli noktaya teksif edilmesi çok rasyonel değil. Bunun farkındayım fakat ihtiyaç olduğunun da farkındayım. Beceremeyebiliriz de, o zaman da çekip gitmek lazım. Belli konularda tweet’lerimi gözden geçirdiler, hayatta kaldırmam. Duruşum bu, bununla buradayım. Bunun kırılganlığı aslında çok yüksek, strese çok gelemiyor. Ancak bu toplum, çocuklar için yaparım.”

BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

-Temel liseler için yasal süreç devam edecek, kapanacak.



-Açık lise meselesinin yeniden tanzimi gerekiyor.



-Derdimiz şu anda müfredat değil. Çocuklarımızın insan olarak Atatürk’le tanışmasını istiyorum.



-Özel okul konusunu, haftaya inceleyeceğiz. KDV yüzde 1’e insin, destekliyorum. Ancak özel okullara yatırım yapmayacağım. Teşviklerle ilgili de bir politikamız olacak. Asıl fukara çocuklar için çalışacağız, bir program hazırlıyoruz.



-(Öğretmen ek atama) 650 bin kadar öğretmen adayı var, tahminimce acil talep 100 bin civarında. Onlara başka çözümler de önermeliyiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA