Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anaokulu öğrencilerinin gördüğü eğitim sistemine "yaz tatili" formülü geliyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç tarafından yapılan açıklamada okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklara 2019 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında, iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi verileceğini açıkladı. Projenin tüm ülkede hayata geçirilmesinden önce 26 pilot il belirlendi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını aktaran Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma oranının % 100'e yakın olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise % 58 dolayında olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini % 100 oranına çıkarmak. " ifadelerini kullandı.

Anaokulu eğitimine erişim konusunda Bakanlığın kapasiteyi artırma planlamalarına ilişkin bilgi de aktaran Milli eğitim Bakanı Reha Denemeç, şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. "

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, proje ile yaz tatilinde okullardaki bazı sınıfların anasınıfı eğitimine uygun hale getirileceğini açıkladı.

PROJE İLK OLARAK 26 PİLOT ŞEHİRDE UYGULANACAK

"Yaz tatilinde anaokulu eğitimi"ni temel alan projelerinin Türkiye'de konuk edilen yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacağına dikkat çeken Milli Savunma Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Özellikle Suriyeli çocuklarımız, Türkçeyi küçük yaşlarda öğrendiklerinde arkadaş edinme sorununu da otomatik olarak aşmış oluyorlar. Bu durum, toplumla entegrasyondaki problemleri çözüyor ve aynı zamanda çocukların okul başarılarına pozitif etki yapıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait projenin finansmanının Avupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında finanse edileceğini bildiren Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, şunları aktardı;

"Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri, mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek."

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, projenin detaylarının 2-3 ay içerisinde netleşeceğini ve kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA