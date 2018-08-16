milli eğitim bakan yardımcılarının görev dağılımı belli oldu

Yeni atanan Milli Eğitim Bakan Yardımcılarının üstleneceği görev dağılımları belli oldu. Üstelik Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı görevden alınarak, yerine en son Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Turan Akpınar atandı.

Milli ğitim Bakanlığı Yardımcılık görevlerine atanan İbrahim Er, Reha Denemeç, Mahmut Özer ve Mustafa Safran’ın sorumlu olduğu görevler Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasında şöyle sıralandı:

İbrahim Er: Din Öğretimi, Hukuk Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Din Öğretimi, Hukuk Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Reha Denemeç: Bilgi İşlem Dairesi, İnşaat ve Emlak Dairesi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

Bilgi İşlem Dairesi, İnşaat ve Emlak Dairesi ile Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Mahmut Özer: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Meslekî ve Teknik Eğitim, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İç Denetim Birimi Başkanlığı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Meslekî ve Teknik Eğitim, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İç Denetim Birimi Başkanlığı. Mustafa Safran: Ortaöğretim, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Temel Eğitim ile Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Diğer taraftan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı da görevinden alındı.Ankara il Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki görevden alma oldukça ses getirmişti. Vefa Bardakcı'nın yerine 2016’da Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilen, ardından nisan ayında Müsteşar Yardımcılığına atanan Turan Akpınar atandı. Daha önce Çanakkale ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunan Bardakçı, iki yıldır Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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