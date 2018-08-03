Millî Eğitim Bakanlığının "100 Günlük İcraat Planı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığının, iktidarları döneminde en büyük kaynağı ayırdıkları ve faaliyetlerine en çok önem verdikleri kurumların başında geldiğini belirtti. Bugüne kadar okullar için yaptıkları yatırımlarla derslik sayısını 343 binden 288 bin ilaveyle 575 bine çıkardıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Böylece sınıflarımızdaki öğrenci sayısını da hatırlayın 60, 70, 100 sınıflarımız, dersliklerimiz vardı. Ama şimdi bunları 30 ve daha altına indirdik." ifadesini kullandı. Erdoğan, "Bu sınıflar boş kalmasın" diye 605 bin yeni öğretmen atayarak, toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttiklerini kaydetti.

Üniversitelerin sayısını 76´dan 131 ilaveyle 207´ye çıkararak, ülkenin her yerindeki gençlere yükseköğrenim fırsatı getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İlk ve orta öğretimde hatırlayın ders kitabı bulamazdık. Ama şimdi ders kitaplarını okullar açılırken sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk." diye konuştu.

İmkânı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak tüm çocukların okula gidebilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, fiziki alt yapıdaki tüm bu gelişmelere rağmen, eğitimin içeriği konusunda arzu ettikleri yere gelemediklerini bildiğini, yeni dönemde üzerinde hassasiyetle eğilecekleri hususlardan birinin de bu olacağını bildirdi.

20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacak

Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68´den yüzde 71´e yükselteceklerini belirterek, "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her okulda en az bir polis memuru görevlendirecek

Okulları daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumunu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi´ne entegre edeceklerini belirten Erdoğan, güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak her okulda en az bir polis memuru görevlendireceklerini kaydetti. Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını artıracaklarını vurgulayan Erdoğan, eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçeceklerini ifade etti.

Bir türlü çözemedikleri yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alacaklarını kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz. Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları da atıyoruz."

Kaynak: http://www.meb.gov.tr/mill-egitim-bakanliginin-quot100-gunluk-icraat-planiquot/haber/16932/tr