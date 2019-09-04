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"Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler" Açıklandı

Özyeğin Üniversitesi "Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler" Sıralamasında Üst Üste 2. Kez Birinci

"Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler" Açıklandı

Özyeğin Üniversitesi "Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler" Sıralamasında Üst Üste 2. Kez Birinci

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:20
"Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler" Açıklandı

Türkiye genelinde 179 farklı üniversiteden 47 bin 794 öğrenci ve mezun ile gerçekleştirilen Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Özyeğin Üniversitesi, “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversiteler” sıralamasında 2018’in ardından 2019’da da “Birinci” olarak bu başarıyı üst üste ikinci kez elde etti. Herhangi bir kurum veya kuruluştan finansal destek alınmadan yapılan araştırmaya göre, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 39.93’ü mezun olduktan sonra ilk 6 ay içinde, yüzde 39.19’u ise mezun olmadan önce çalışmaya başlıyor.

Mezun deneyimleri üzerine kurgulanmış; yurt, burs, sosyal yaşam olanakları gibi 15 ayrı parametre üzerinden üniversiteleri ve lisans eğitimi veren bölümleri yıllık olarak ölçümleyen CALIBRE, istatiksel olarak yeterli sayıda veriye sahip 85 üniversite ve 54 bölüme ilişkin bulguları açıkladı. 3 yıldır düzenli olarak yapılan araştırmaya 179 farklı üniversiteden 47 bin 794 öğrenci ve mezun katıldı. Araştırmada Özyeğin Üniversitesi birinci olurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Özyeğin Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana, öğrencilerine verdiği akademik, sosyal, kültürel, dönüştürücü eğitimle ‘hem kendi ülkesinde, hem uluslararası alanda topluma fayda sağlayacak bireyler yetiştirme’ hedefinin yanı sıra, ‘her alanda öncü ve örnek olma’ misyonuyla hareket ettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Sektörlerle iç içe eğitim yaklaşımımız kapsamında oluşturduğumuz ‘Sektörel Eğitim Programı’ ve farklı kısmi çalışma programlarımızla üniversite ve iş yaşamını entegre ederek öğrencilerimizin mezun olmadan kariyer hedeflerini belirlemelerine katkı sağlıyor ve mezunlarımızın çalışma hayatına bir adım önde başlamasına destek oluyoruz. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, aldıkları uluslararası standartlardaki eğitime ilaveten farklı sektörlerde gerçekleştirdikleri çok sayıda staj ile henüz mezun olmadan kapsamlı özgeçmişleri ile donanımlı şekilde hayata atılıyorlar. Bu da bizim araştırmada iddialı bir üniversite olmamızın yanı sıra öğrenci odaklı yaklaşımımızın da önemli bir sonucudur.”

2019’da Yükseköğretimin Oscar’ları olarak kabul edilen ve 14 yıldır üniversitelerde en iyi uygulamaların ödüllendirildiği uluslararası THE AWARDS programında, “Sektörel Eğitim Programı” ile en iyi 8 üniversiteden biri seçilen Özyeğin Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UniAr) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre de Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 2017, 2018 ve 2019’da üst üste üç yıl birincilik elde etti.

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mezunları hızlı bulan üniversiteler açıklandı
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