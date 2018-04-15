Mezun ve Öğrenciler Değerlendiriyor-İsmet Yılmaz: "Eğitim Sistemimiz 2002'ye Göre İyi"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı son dakika açıklamasında, eğitimde 2002 yılına göre Türkiye'nin çok iyi bir seviyeye geldiğini dile getirdi.

AK Parti 5. Kadın Kolları İl Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Iğdır'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katıldı. Bakan Yılmaz'ın yanı sıra kongreye AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre sonrası valiliği ziyaret eden Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimde 2002'ye göre çok iyi bir durumdayız. Iğdır'da bu dönem 310 milyon TL'ye yakın eğitim yatırımı yaptık. Halihazırda 133 milyon TL yatırım da devam ediyor. Iğdır'da 42 bin öğrenci sayımız 52 bine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 40'tan 21'e düştü. Ortaöğretimde ise 53'ten 23'e düştü. Dolayısıyla 2002'ye göre çok iyi bir durumdayız. Bu rakamlar da söylediğimizi teyit ediyor. Iğdır'da bu ana kadar yapmış olduğumuz toplam derslik sayısı bin 274 derslik. Öğretmen sayımız bin 427 iken, 3 bin 218'e yükseldi. Iğdır genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003'te 29 iken, şimdi 16, ortaöğretimde 25'ten 17'ye düştü. Dolayısıyla bu rakamlarla Iğdır Türkiye'nin de önündedir. Iğdır'da 9 milyonun üstünde bir kitabı evlatlarımıza ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu 9 milyon kitabın bedeli olan 15 milyon 751 bin TL'yi de hükümet olarak biz ödedik. İhtiyacı olan ailelere, evlatlarını düzenli olarak okula göndermeleri kaydıyla annelere mali destekte bulunuyoruz. Bu destek kapsamında bugüne kadar annelerin hesabına 33 milyon 975 bin TL kaynak aktardık. İstiyoruz ki, anneler düzenli olarak evlatlarını okula göndersin ve bu devamla birlikte eğitimde kalite artar"

ADAYLAR YORUMLUYOR

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Eğitim sistemimiz 2002'ye göre iyi ama bu yeterli mi? Grur duyulacak dereceye geldik mi?

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