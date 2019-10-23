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Mess Binlerce Meslek Lisesi Öğrencisine Burs Vermeye Devam Ediyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı. Kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor. Meslek lisesi öğrencileri için yıllık burs miktarı 2 bin 900 TL’ye kadar yükseldi Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden yapılabiliyor.

Mess Binlerce Meslek Lisesi Öğrencisine Burs Vermeye Devam Ediyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sanayiyi geleceğe taşıyacak gençlerin yetişmesi için verdiği bursun miktarını artırdı. Kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi işyerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor. Meslek lisesi öğrencileri için yıllık burs miktarı 2 bin 900 TL’ye kadar yükseldi Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL, diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden yapılabiliyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:45
Mess Binlerce Meslek Lisesi Öğrencisine Burs Vermeye Devam Ediyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), rekabet gücü daha yüksek bir Türkiye için mesleki eğitimi desteklemeye devam ediyor. MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.

MESS, kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü olan burs programında ülkenin ve sanayinin geleceğinde rol alacak gençlere yönelik desteğin miktarı artırdı. Burs kapsamında metal sektörüne yönelik alanlarda okuyan meslek liseli öğrencilere aylık 290 TL, metal sektörü dışındaki alanlarda okuyan meslek liseli öğrencilere ise aylık 145 TL tutarında burs verilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ekim

Başladığı günden bu yana, MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan 7 binden fazla öğrenci yararlandı, verilen burs tutarı 20 milyon TL’ye ulaştı.Burs programından faydalanan gençlerin sayısının, 15 bini aşması hedefleniyor.

Her öğretim yılının Eylül-Haziran ayları arasındaki 10 aylık süreyi kapsayan bursa başvurmak için öğrencilerin anne veya babasının MESS üyesi işyerlerinde çalışması gerekiyor. Başvuru için gereken tüm şartları karşılayan öğrenciler, 31 Ekim 2019 tarihine kadar www.messegitimbursu.com adresinden başvuru yapabiliyor.

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mess binlerce meslek lisesi öğrencisine burs vermeye devam ediyor
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