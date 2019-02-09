Meslek Okulu Öğrencilerine Müjde!

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programı kapsamında ilk olarak Bursa Valiliğini ziyaret etti. Daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında, "Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İş Birliği Protokolü"nün imza törenine katılan Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, artık ´Mesleki ve teknik eğitim önemlidir.´ demekten vazgeçtiklerini belirterek, bunun ötesinde icraat anlamında bir dönemi şahlandırmak istediklerini ifade etti. Mesleki ve teknik eğitimin ilerleyen günlerde zihniyet olarak büyük bir dönüşüm içine gireceğini vurgulayan Selçuk, bu konuyu hep beraber yücelteceklerini anlattı. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, mesleki ve teknik eğitimden anladıkları içeriği de dönüştürmeleri ve yeni bir paradigmayla meseleyi farklı bir şekilde omuzlamaları gerektiğini gösterdiğini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim Millî Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mesleki ve teknik eğitimdir. Bu konu Türkiye´nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye´de ilerleyeceğini göreceksiniz. Bursa, ihracat, gelenek, tarihsellik açısından çok özel bir yere sahip. Eğer mesleki ve teknik eğitim Türkiye´de yeni bir dönemi çok güçlü bir şekilde başlatacaksa Bursa´nın katkısı bunda çok büyük olacak."

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili mesafe almayı, dünya ile rekabet etmek için daha da güçlü bir altyapıya kavuşmayı hep birlikte başaracaklarını belirten Selçuk, "Biz işin içine girdikçe bunu çok rahatlıkla yapabileceğimizi görüyoruz. Desteklerinizi, dualarını bekliyoruz. Eğer buradaki çalışmanın sonunda ortaya çıkacak ürünleri de hep birlikte takip edersek, sadece bir protokol imzalamanın ötesinde bunların etki analizlerini de izleme fırsatı bulursak o zaman çok daha değerli kılacağız. Bu örneği de inşallah Türkiye´nin diğer şehirlerine model olarak göstereceğiz." diye konuştu. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İş Birliği Protokolü´nü imzaladı.

Bursa´da, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Bakan Selçuk, okulun konferans salonunda düzenlenen "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine de katıldı. Törende konuşan Selçuk, Türkiye´nin mesleki ve teknik eğitim anlamında büyük bir yükselişe geçeceğini söyledi. Bakanlık olarak birçok konuyla ilgilendiklerini, pek çok şeyin daha iyi yapılabilmesi için uğraştıklarını belirten Selçuk, "Şimdiye kadar çok güzel işler yapıldı. Ben eğitimde sürekli olumsuz bir bakış açısının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani ´Türkiye´nin eğitim sistemi sıfır noktasında, hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey başarılamıyor.´ Bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye birçok iş yaptı ve 1, 2, 3 diye yapılan işlerin üzerine biz 4, 5, 6 diyoruz. Sadece Türkiye´nin kendi içinde memnun olmasını yeterli bulmuyoruz. Türkiye´nin küresel rekabete hazır olup olmadığını temel ölçüt olarak almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İş garantili meslek liseleri

Selçuk, ekip arkadaşlarıyla mesleki ve teknik eğitime zamanın ruhuna, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde yeni bir mantaliteyle, yeni bir paradigmayla bakmaya gayret ettiklerini anlattı. Mesleki ve teknik eğitim konusunda iş dünyasından yoğun talep geldiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti: "Biz bir adım attığımızda çevremizdeki iş dünyasından insanlar, iş insanları, akademik dünya, öğretmenlerimiz, sevgili meslektaşlarım hepsi koşar adım bize geliyorlar ve inanın yetişemiyoruz. Mesleki ve teknik eğitimdeki taleplere yetişemiyoruz. ´Önümüzdeki süreçte biz de bu yeni modelde okullar kurmak istiyoruz, biz de destek olmak istiyoruz, iş garantili meslek liseleri ihdas etmek istiyoruz´ biçiminde çok büyük bir talep var Türkiye´de. Bu talebin artarak devam edeceğini ve buradaki klipte (törende izletilen meslek liseleri tanıtım filmi) izah edilen biçimde bir ülke motivasyonu ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu motivasyon, bizim dış ticaret açığımız dikkate alındığında, sektörlerin bugün yüksek teknoloji seviyesi dikkate alındığında ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu da gösteriyor. Bizim meslek okullarımızın sanayi toplumunun gerektirdiği daha mekanik ve orta ölçekli bir teknolojiyle yürümesinin mümkün olmadığını, bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Bu çatının sadece teknik bir çatı olduğunu düşünmüyorum. Buranın manevi bir hazzı var. Burada emek var. Burada insanların onlarca yıldır, 100 yıldır, 150 yıldır bir ülkenin kalkınmasına nasıl omuz verdiklerinin hikayesi var. Dolayısıyla bu çatının bütün Türkiye´de var olan bu motivasyonu yükseltmede önemli bir rolü olacağını da ayrıca düşünüyorum."

"Biz bunu yapabiliriz"

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa´da iş dünyası ile yapacakları iş birliğinin, Türkiye´nin diğer şehirlerine de örnek olacağını dile getirdi. Bursa´nın, üretim, ihracat ve mesleki teknik eğitim konularında en önde gelen şehir olduğuna işaret eden Selçuk, "Dolayısıyla bizim buradan Türkiye´ye bir güneş yaymamız lazım. Sizin sorumluluğunuz sadece Bursa ile bitmez. Sizin sorumluluğunuz Türkiye´yle, sizin sorumluluğunuz dünyayla devam etmeli." diye konuştu. Selçuk, Bursa´da alınacak mesafelerle sınırlı kalınmaması, bu birikimin, üretim kapasitesi ve gücünün, hayırseverlerin bu konudaki çok değerli katkılarının büyütülerek dünyaya model olunması gerektiğini belirtti.

Kendilerinin bu iş birliğini büyütmeye hazır olduğunu anlatan Selçuk, şunları kaydetti: "Bunun için zihnimiz de hazır, gönlümüz de hazır, duygumuz da hazır, düşüncemiz de hazır, bilimsel birikimimiz de hazır. Biz bunu yapabiliriz. Bu saatte bunu sıkıca, sımsıkı tutarak devam ediyoruz. Bugünkü iş birliğinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gayretlerinizin farkında olduğumuzu, bunun için gönülden, yürekten müteşekkir olduğumuzu lütfen biliniz. Bu konuda çocuklarımıza yol göstericiliğinizi artarak devam ettiriniz. Bunu yaptığınız takdirde biz, birkaç sene içerisinde toplumun algı yönetimini de daha rasyonel bir hale getiririz ve toplumda taleplerin mesleki ve teknik eğitime doğru yönelmesi için çok güzel bir zemin oluştururuz."

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü

Daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ERMETAL Otomotiv ve Eşya Sanayi Ticaret AŞ, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmzalanan protokol, eğitim ve öğretimi destekleyici yeni teknolojilere dayalı atölye/laboratuvar kurulması/donatılması, protokol tarafı kurumların ve üye iş yerlerinin personel istihdamında protokol kapsamındaki okullarda mezun olan öğrencilere öncelik tanınması, alan öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve iş başı eğitimlerin verilmesi, okullara teminlik malzeme desteğinin sağlanması, öğretmen ve öğrencilere yönelik işletme gezileri, tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, kariyer günleri düzenlenmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, protokol tarafı kurumlara üye olan işletmelerde çalışan personelin kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması konularını kapsıyor.

"Eğitimi sadece okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz"

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa´nın eğitim ve öğretim kalitesi konusunda istişare etmek ve geleceğe dair birtakım perspektifler çizmek için bu kente geldiklerini belirtti. Bursa´nın eğitim anlamında özel illerden olduğunu vurgulayan Selçuk, "Çeşitli sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelmek, onlarla çok sayıda protokoller hazırlamak ve mesleki teknik eğitimin kalkınması için artık sanayiyle, ticaretle, hizmet sektörüyle el ele, kol kola iş birliği içerisinde olmak için buradayız. AK Parti döneminde eğitimle ilgili yapılan birçok hizmet bugün bizim yapacağımız yeni hizmetlerin ve çalışmaların altyapısı olması bakımından çok değerlidir çünkü birçok nicel husustaki kaydettiğimiz gelişmeler, bugün niteliği ve kaliteyi önceleyen bir bakış açısıyla daha yeni, yüksek, nitelikli bir hizmete de alt yapı oluşturuyor, vesile oluyor. Bu anlamda da geçmişte de emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz." diye konuştu.

"Yeni başarılara imza atmak durumundayız"

Selçuk, uluslararası standartlarda hangi aşamada olunduğu ve ne tür tedbirler alınabileceği konusunda da iş birliği yapacaklarını anlattı. Bursa´da eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Selçuk, "Buradaki hizmetlerinizle sizler bizim çocuklarımızın hatta doğmamış çocuklarımızın geleceği için katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim dünyamızın gelişen bilimsel ve teknolojik unsurlara göre yeniden düşünmek ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni projelere imza atma mesuliyetimiz var. Bunun son derece farkındayız." değerlendirmesini yaptı. Selçuk, ekip arkadaşlarıyla Türkiye´nin dünyada rekabet edebilecek bir konumda bulunabilmesi için eğitimde muhakkak yeni başarılara imza atmak durumunda olduklarını vurguladı.

Türk ekonomisi ve bürokrasisinin yükselmesi, yücelmesi için eğitimde yeni başarılar gerektiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti: "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu anlamda eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz. Bunun Türk ekonomisi ve demokrasisine de katkısını hep beraber eş zamanlı, eş güdümlü olarak değerlendiriyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA