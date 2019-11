Meslek liseliler için olay açıklama: ''Hepsini üniversitede okutamayız''

İktidarın okullaşma politikasında önemli bir rol verilen meslek liselerindeki akademik başarısızlık, resmen doğrulandı. Önceki gün toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Numanoğlu, “Ailelerin, meslek okullarındaki çocukların yükseköğretime geçme ihtimallerinin düşük olduğu varsayımları var. Bu doğru, oranlar gerçekten çok düşük” dedi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek okullarındaki akademik başarısızlığı kabul etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda, öğrencilerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, meslek liselerinden yükseköğretime geçişin düşük olduğunu ifade etti.

"HER ÖĞRENCİYİ ÜNİVERSİTEYE ALAMAYIZ"

Belli oranlarda meslek sahibi olan nesillere de ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Numanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü ölçek itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okul ve kurumlarda yaklaşık 18 milyon öğrenci var. Ortaöğretim kademesinde 5 milyondan fazla öğrenci var. Her yıl üniversite çağına yaklaşık 1 ila 1,1 milyon yeni öğrenci katılıyor. Türkiye’de Milli Eğitim okul ve kurumlarında her yaş grubunda kabaca 1 ya da 1,1 milyon öğrenci var. Her yıl yeni bir 1 milyon öğrenci sisteme giriyor. Bunun karşılığında yükseköğretim kurumlarımızın örgün lisans programlarının kapasitesi 380 bin ila 400 bin civarında. Yükseköğretim kurumlarının YKS sınavıyla ÖSYM sınavlarıyla yükseköğretim kurumları sınavının önüne toplanan öğrenci sayısı yaklaşık 2,5 milyon. Biz mevcut kapasitesiyle yani örgün kapasiteyle bu 2,5 milyonun hepsini yükseköğretime alma durumunda değiliz ne yazık ki.”

Toplumda, mesleki ortaöğretim kurumlarına yönelik olumsuz algı olduğunu anlatan Numanoğlu, “Bu olumsuz algının en başat rolü de çocuklarını meslek okullarına veren aileler için bu çocukların daha sonra yükseköğretime geçme ihtimallerinin düşük olduklarını varsaymaları, realitede böyle” diye konuştu.

Yüzde 15’i lisans okuyor

MEB’in resmi verilerine göre, meslek liselerinden mezun olan ancak üniversiteye devam etmeyen öğrencilerin oranı yüzde 35 oldu. Mezunların yüzde 40’a yakını eğitim aldığı alanla ilgili iki yıllık yüksekokula sınavsız geçişle devam ederken dört yıllık bir öğretim programına girenlerin oranı sadece yüzde 15’te kaldı.

