Mektebim Okulları Ankara Keçiören Kampüsünde Rezalet !

Sabah okullarına giden öğrenciler kapıda kaldı ! Okullarının kapandığını öğrenen öğrencileri velileri okula akın etti. SNM firmasının Franchise sistemiyle hizmet verdiği Mektebim Okulları Keçiören Kampüsü okul idaresi tarafından ‘’ Başınızın çaresine bakın’’ Şeklinde açıklama yapıldı. Velilerden alınan bilgiye göre Doğalgaz bağlantısı ve iskanı olmayan okula ruhsatın nasıl verildiğisonusunda sorular akılları karıştırıyor.

Haberi alarak kampüse giden, kampüs müdürü ve mağdur öğrenci velileriyle görüşen CHP Ankara Milletvekili Murat EMİR , Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi verdi.

Mağdur velilerin sıkıntısını meclise taşıyacağının sözünü veren CHP ‘li EMİR ;

‘’Başkent Ankara’nın göbeğinde bir okulda böyle bir rezalet nasıl olabilir! Bu durum asla kabul edilemez , öğrenciler kaderine terk edilemez. Tek bir öğrencinin bile eğitim hakkı elinden alınamaz gasp edilemez ,bu mağduriyete sebep olanların ve bu konuda ihmali olanların da derhal tespit edilmesi ve yetkili makamlarca gereğinin yapılmasını istiyorum,bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım ‘’ dedi.

Okulun iskan’ı var mıdır? Söz konusu okulun ruhsatı var mıdır? Okulun iskanı ve ruhsatı yok ise doğalgaz bağlantısı nasıl yapılmıştır? İskanı Yoksa ruhsat nasıl verilmiştir? Öğrencilerin ve velilerin mağduriyetlerini nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?

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