MEB:LGS için son örnek soru kitapçığı yayımladı

MEB bugün yaptığı açıklama ile liseye giriş sınavı yeni örnek sorularını yayınladı. PDF haline ulaşmak isteyen öğrenciler Google üzerinden araştırma yapmaya başladı. Haberimizde bulunan link ile liselere giriş sınavı örnek sorularının PDF halini indirebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. TEOG yerine gelen yeni sistemin örnek sorularına haberimizden ulaşabilir. İşte LGS örnek sorular…

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULAR

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “http://odsgm.meb.gov.tr/” internet adresinden erişilebiliyor. Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

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