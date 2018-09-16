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MEB'den Ücretsiz Ders Kitapları Paylaşımı!..

Son günlerde ABD ile yaşanan yaptırım krizi nedeniyle yükselen dolar kurunun ithal kağıt maliyetlerini arttırdığı ve bu nedenle ücretsiz ders kitaplarının basım ve dağıtımında problem yaşandığı yönünde çıkan haberler hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından yalanlanmıştı.

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MEB'den Ücretsiz Ders Kitapları Paylaşımı!..

Son günlerde ABD ile yaşanan yaptırım krizi nedeniyle yükselen dolar kurunun ithal kağıt maliyetlerini arttırdığı ve bu nedenle ücretsiz ders kitaplarının basım ve dağıtımında problem yaşandığı yönünde çıkan haberler hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından yalanlanmıştı.

16 Eylül 2018 Pazar 20:44
MEB'den Ücretsiz Ders Kitapları Paylaşımı!..

Son günlerde ABD ile yaşanan yaptırım krizi nedeniyle yükselen dolar kurunun ithal kağıt maliyetlerini arttırdığı ve bu nedenle ücretsiz ders kitaplarının basım ve dağıtımında problem yaşandığı yönünde çıkan haberler hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk tarafından yalanlanmıştı.

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda basım ve baskı sorunu yaşandığı haberlerinin medyaya yansımasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı, 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun okullara teslim edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konu hakkında "Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, hallediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere ücretsiz dolarak ağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirme açıklamasında, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonunun illere ve okullara teslim edildiği kaydedildi.

Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacağı belirtilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının tamamlandığı duyuruldu.

İşte MEB'in o paylaşımı;

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Son Güncelleme: 16.09.2018 21:02
Anahtar Kelimeler:
meb den ücretsiz ders kitapları paylaşımı
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