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MEB'den Son Dakika Açıklaması : Ders Kitapları Dağıtılacak mı?

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda basım ve baskı sorunu yaşandığı haberlerinin medyaya yansımasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı, 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun okullara teslim edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konu hakkında "Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, hallediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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MEB'den Son Dakika Açıklaması : Ders Kitapları Dağıtılacak mı?

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda basım ve baskı sorunu yaşandığı haberlerinin medyaya yansımasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı, 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun okullara teslim edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konu hakkında "Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, hallediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:20
MEB'den Son Dakika Açıklaması : Ders Kitapları Dağıtılacak mı?

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda basım ve baskı sorunu yaşandığı haberlerinin medyaya yansımasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı, 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun okullara teslim edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konu hakkında "Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum, hallediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere ücretsiz dolarak ağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirme açıklamasında, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonunun illere ve okullara teslim edildiği kaydedildi.

Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacağı belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.09.2018 16:42
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meb den son dakika açıklaması ders kitapları dağıtılacak
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Zeynep 2 saat önce

Ücretsiz diye kıymetini bilen olmuyor. Eskisi gibi kitap peşinde koşturup akıllanmaya ihtiyacı var herkesin.

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Serhan 1 saat önce

Belliki tüzün kuru kurunun yanında yaş da misali bencil insan çok fazla

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