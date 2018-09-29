Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB’den ‘Sarıklı Cübbeli Ders’ haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Yenimahalle ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili basında yer alan “Sarıklı Cübbeli Ders” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

banner396

MEB’den ‘Sarıklı Cübbeli Ders’ haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Yenimahalle ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili basında yer alan “Sarıklı Cübbeli Ders” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:47
MEB’den ‘Sarıklı Cübbeli Ders’ haberine açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Sarıklı cübbeli ders" haberinde öne sürülen iddialar hakkında yapılan ilk incelemede, habere konu olan okulda derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığının belirlendiği ve iddialarla ilgili ayrıca inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün bir gazetenin "Sarıklı cübbeli ders" başlıklı haberine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.     

Haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açıldığı aktarılan açıklamada, okulun 2014-2015 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başladığı bilgisine yer verildi.     

Açıklamada, haberde yer alan iddialar hakkında, "Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen dernek başkanının geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.     

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Okulun çökme riski iddiasına ilişkin ise okul binası 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen inşaat mühendisleri tarafından incelenmiş olup binada teknik olarak bir problem olmadığı rapor edilmiştir.     

Aynı bölgede yatırım programında bulunan İmam Hatip Ortaokulu inşaatı devam etmekte olup, inşaat tamamlandığında adı geçen okul yeni binasına taşınacaktır. Habere konu olan tüm iddialara ilişkin ayrıca inceleme başlatılmıştır."

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Sarıklı Cübbeli Adalet Dersi!
Sarıklı Cübbeli Adalet Dersi!
Son Güncelleme: 29.09.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
meb den sarıklı cübbeli ders haberine açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıklı Cübbeli Adalet Dersi!
Sarıklı Cübbeli Adalet Dersi!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Hamle!..
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Hamle!..
2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2018-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim