MEB'den Önemli Karar: Cep Telefonu Kullanan Öğrencinin Velisine Para Cezası Verilecek

Konya'ya bağlı Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir talimat yazısı gönderildi. Bahsi geçen yazıdaki talimat çerçevesinde okullarda cep telefonu kullanan öğrencilerin velisine Kabahatler Kanunu'na göre TL para cezası uygulanacak.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, 31 Ocak'ta tüm okullara iletilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı gönderdi.

Öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasının yasak olduğu anımsatılan yazıda, okullarda cep telefonu kullandığı tespit edilen öğrencilerin velisine, Kabahatler Kanunu'na para cezası uygulanacağı kaydedildi. Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinde para cezası 320 lira olarak belirtiliyor.

Kaymakam Ali Edip Budan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin, öncelik sıralamasında kendileri için ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Güvenli eğitim ve öğretim yapılacağı bir ortamı sağlamanın Kaymakamlığın görevleri arasında yer aldığını ifade eden Budan, "Huzur ortamını sağlamak için bazı tedbirler almamız gerekiyordu. Hiçbir vatandaşlarımızın okul önlerinde gereksiz bekleme yapılmaması noktasında bir genel emir yayınlamıştık. İkinci yayınlamış olduğumuz emir ise gençlerin sprey boyalarla duvarlara yazdığı yazılar hakkında olmuştu." diye konuştu.

"İstenmeyen görüntü ve davranışların paylaşıldığını gördük"

Budan, son aldıkları kararın da ilçedeki okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bilişim araçlarının yanlış, bilinçsiz ve gereksiz kullanımının faydadan çok zarar sağladığı, gençleri olumsuz etkilediği kanaatine vardık. Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınladığı 2018 genelgesinde zaten cep telefonu yasaktı. Bu yasağın uygulanamadığı manzarasıyla karşı karşıya kaldık. Sosyal medyada, bazı zaman haberlere konu olacak şekilde ahlak dışı, istenmeyen, tasvip edilmeyen görüntü ve davranışların paylaşıldığını gördük. Bunun üzerine okula cep telefonu getiren öğrencilerin velisine Kabahatler Kanunu'na göre para cezası verilmesi gerektiği kanaatine vardık. Gerek velilerimiz gerekse öğretmen ve idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Belki hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur ama kendi iyilikleri için bu kararın alınması gerekiyordu."

"İdari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz"

Artık sınıf içerisinde öğretmen otoritesinin, okulda idareci otoritesinin olduğu, önceliğin eğitim olduğu bir ortamı sağlamayı umut ettiklerini dile getiren Budan, "İdari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz çünkü öğrenciye bu anlamda ceza yaptırımı uygulamak istemiyoruz ama öğrencinin eline de velisinin telefon verip göndermesini doğru bulmuyoruz. Veli, öğrencisine öğretmen veya okul idaresi aracılığıyla ulaşabilir. Öncelik eğitim ve öğretim, çocuklarımızın, ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Budan, veliler tarafından olumlu karşılanan cep telefonu yasağında şu ana kadar cezai işlem gerektirecek bir harekette bulunulmadığını sözlerine ekledi.

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