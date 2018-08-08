MEB'den Okullarda 'profesyonel yönetici' hamlesi!..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki dengeleri değiştirecek profesyonel yönetici hamlesi geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 3 ay içinde temellerini oturtacağı yeni eğitim sistemi projesiyle devlete bağlı okulları artık öğretmenler değil profesyonel yöneticiler yönetecek. Okullarda görev yapacak olan Profesyonel Yöneticilerin işletme veya iktisat mezunlarından seçileceği bilgisine erişilirken, okullar arasındaki eğitim kalite farkını en aza indirgemek için de 'eğitim kalite endeksi'nin devreye sokulacağı bilgisi ajanslara yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Milli eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim sisteemi projelerine ek olarak ‘MEB yönetici atama sistemi’ olacak. Artık devlet okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlere sadece öğretmenler değil kamu yönetimi, iktisat, işletme gibi bölüm mezunlarından da atanma yapılmasının önü açılacak. Belirtilen kadrolara 'profesyonel yönetici' ismi verilirken profesyonel yönetici olmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği eğitim merkezlerinde eğitim alacak ve eğitimler sonunda bu kişilere sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan adaylara profesyonel okul yöneticiliği belgesi verilecek. Bu kadroda yönetici olmak isteyen öğretmenler de eğitime dahil edilebilecek. Ancak öğretmen yönetici olduğu takdirde öğretmenlik kadrosundan çıkarılacak. Ayrıca bu değişim sayesinde binlerce öğretmen eğitime tekrar kazandırılarak öğretmen açığı önemli oranda kapatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, elindeki öğretmenleri en verimli şekilde kullanmak için de çalışma başlattı. ‘Büyük Veri’ adını verdiği sistemle öğretmenlerin çalışma planları, insan kaynağı yeniden yapılandırılacak. Bu sayede öğretmenleri dezavantajlı bölgelerde veya okullarda çalıştırmak için formül aranacak. Bakanlığın bununla ilgili olarak yakın zamanda mevzuat yayınlaması bekleniyor.