Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MEB'den Okullarda 'profesyonel yönetici' hamlesi!..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki dengeleri değiştirecek profesyonel yönetici hamlesi geldi.

banner396

MEB'den Okullarda 'profesyonel yönetici' hamlesi!..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki dengeleri değiştirecek profesyonel yönetici hamlesi geldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:07
MEB'den Okullarda 'profesyonel yönetici' hamlesi!..

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki dengeleri değiştirecek profesyonel yönetici hamlesi geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 3 ay içinde temellerini oturtacağı yeni eğitim sistemi projesiyle devlete bağlı okulları artık öğretmenler değil profesyonel yöneticiler yönetecek. Okullarda görev yapacak olan Profesyonel Yöneticilerin işletme veya iktisat mezunlarından seçileceği bilgisine erişilirken, okullar arasındaki eğitim kalite farkını en aza indirgemek için de 'eğitim kalite endeksi'nin devreye sokulacağı bilgisi ajanslara yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Milli eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim sisteemi projelerine ek olarak ‘MEB yönetici atama sistemi’ olacak. Artık devlet okullarında müdür ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlere sadece öğretmenler değil kamu yönetimi, iktisat, işletme gibi bölüm mezunlarından da atanma yapılmasının önü açılacak. Belirtilen kadrolara 'profesyonel yönetici' ismi verilirken profesyonel yönetici olmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği eğitim merkezlerinde eğitim alacak ve eğitimler sonunda bu kişilere sınav yapılacak. Sınavda başarılı olan adaylara profesyonel okul yöneticiliği belgesi verilecek. Bu kadroda yönetici olmak isteyen öğretmenler de eğitime dahil edilebilecek. Ancak öğretmen yönetici olduğu takdirde öğretmenlik kadrosundan çıkarılacak. Ayrıca bu değişim sayesinde binlerce öğretmen eğitime tekrar kazandırılarak öğretmen açığı önemli oranda kapatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, elindeki öğretmenleri en verimli şekilde kullanmak için de çalışma başlattı. ‘Büyük Veri’ adını verdiği sistemle öğretmenlerin çalışma planları, insan kaynağı yeniden yapılandırılacak. Bu sayede öğretmenleri dezavantajlı bölgelerde veya okullarda çalıştırmak için formül aranacak. Bakanlığın bununla ilgili olarak yakın zamanda mevzuat yayınlaması bekleniyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 17:27
Anahtar Kelimeler:
Profesyonel YöneticiMilli Eğitim Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Başvuruları Başladı!..
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Başvuruları Başladı!..
"Doğru Mesleği Seçebilmek Doğru Eşi Seçmek Kadar Önemlidir"
"Doğru Mesleği Seçebilmek Doğru Eşi Seçmek Kadar Önemlidir"
LGS'de Yerleşemeyen Öğrenciler İçin MEB'den Açıklama Geldi!..
LGS'de Yerleşemeyen Öğrenciler İçin MEB'den Açıklama Geldi!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim