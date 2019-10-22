Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97973
ALTIN
279.725
DOLAR
5.8404
STERLIN
7.5562
EURO
6.5045

MEB’den Okullara 16 Bin 600 Adet Arçelik Etkileşimli Tahta

Teknoloji temelli eğitim-öğretim için çözümler geliştiren Arçelik, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında yapmış olduğu ihaleyi kazanarak okullarda kullanılmak üzere 16 bin 600 Etkileşimli Tahtanın (E-Tahta) dersliklere kurulması için sözleşme imzaladı. Arçelik E-Tahtaların kurulumunu Mart 2020’ye kadar tamamlayacak.

MEB’den Okullara 16 Bin 600 Adet Arçelik Etkileşimli Tahta

Teknoloji temelli eğitim-öğretim için çözümler geliştiren Arçelik, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında yapmış olduğu ihaleyi kazanarak okullarda kullanılmak üzere 16 bin 600 Etkileşimli Tahtanın (E-Tahta) dersliklere kurulması için sözleşme imzaladı. Arçelik E-Tahtaların kurulumunu Mart 2020’ye kadar tamamlayacak.

22 Ekim 2019 Salı 11:38
MEB’den Okullara 16 Bin 600 Adet Arçelik Etkileşimli Tahta

Arçelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Fatih Projesi kapsamında sonuçlanan ihale çerçevesinde 15 bin 600 adet 65 inç ve bin adet 75 inç olmak üzere toplamda 16 bin 600 adet Etkileşimli Tahtanın (E-Tahta) satışı ve okullara kurulumunu öngören bir anlaşma imzaladı. Arçelik E-Tahtaların kurulumları Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Tamamen yerli teknolojilerle tasarlanan Arçelik E-Tahtalar ile öğretmenler pratik, hızlı ve detaylı bir biçimde ders içeriklerini öğrencilere aktarma imkânı bulurken, öğrenciler de güçlü görsel öğelerle desteklenebilen derslerde bilgiyi daha kolay ve odaklanarak öğrenebilecek.

Arçelik E-Tahtalar gün ışığı ve spot altında parlamayı engelleyen koruma camı ile mükemmel bir görsel deneyim sunarken, 4K Ultra HD ekranı da daha canlı renkler sağlıyor. Pardus ve Windows işletim sistemlerini destekleyen cihaz, aynı anda 10 noktadan dokunmayı destekleyen infrared dokunmatik paneli ile gelişmiş dokunma deneyimi yaşatarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve 16GB RAM, 250GB SSD desteği sayesinde yüksek performans sunuyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dijitalleşmenin hayatın her alanda hızla dönüştürdüğünü belirterek “Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olarak çocuklarımızın, gençlerimizin teknoloji temelli bir öğretim almasına katkı sağlayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Okullarda E-Tahta kullanımını ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eşit fırsatlarda eğitim-öğretim görmesi adına çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Öğrenciler ve öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız Arçelik E-Tahtalar; dâhili bilgisayar desteği sayesinde kablosuz(wifi) ve kablolu internet bağlantısı ile tüm güncel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı iletişim deneyimi yaşatarak, derse katılım oranını yükseltiyor, verimlilik ve başarıyı artırıyor. Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayabilmek, gerekli yetkinliklerle donatabilmek için teknolojiler ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
meb den okullara bin adet arçelik etkileşimli tahta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her öğrenci için 'e-Portfolyo' oluşturulacak
YÖK'ten Özel Yetenek Sınavı İle İlgili Flaş Karar!
YÖK'ten Özel Yetenek Sınavı İle İlgili Flaş Karar!
Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi açıklandı
Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi açıklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3