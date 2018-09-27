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MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi ve açıkladı. 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' uygulamaya konulacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

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MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi ve açıkladı. 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' uygulamaya konulacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:29
MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi. 3'üncü ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler için 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' başlatılacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığın tarafından ilkokulların 3'üncü ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için planlanan "İlkokullarda Yetiştirme Programı" 2018 Kasım ayı ile birlikte başlatılacak.

Öğrenciler, haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek şekilde eğitimlere alınacak. Okulda bir öğrenci için bile olsa program açılacak, velilerinden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecek.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 27.09.2018 10:14
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Vatandaş 59 dakika önce

Ücret vermeyince öğretmen iş yapar mı sizce

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