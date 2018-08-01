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MEB'den Çok Önemli Açıklama!..

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihleri ile ilgili önemli bir açıklama yaparak akıllardaki soruları cevapladı. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” açıklaması yaptı.

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MEB'den Çok Önemli Açıklama!..

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihleri ile ilgili önemli bir açıklama yaparak akıllardaki soruları cevapladı. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” açıklaması yaptı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:04
MEB'den Çok Önemli Açıklama!..

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercihleri ile ilgili önemli bir açıklama yaparak akıllardaki soruları cevapladı. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” açıklaması yaptı.

LGS'de on birlerce öğrencinin herhabgi bir okula yerleşmemesi tepkilere neden olmuştu. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Milli eğitim Bakanlı'ğı yetkilisi, önümüzdeki dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğunu ifade ederek şunları kaydetti; “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.08.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
MebLgsLGS TercihleriMilli Eğitim Bakanlığı
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