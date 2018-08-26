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MEB'den 'Bütçe Kesintisi Haberlerine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bugün bazı basın - medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB'in bütçesinden 2 milyar lira kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi." şeklinde yayımlanan haberlere dair açıklama yapıldı.

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MEB'den 'Bütçe Kesintisi Haberlerine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bugün bazı basın - medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB'in bütçesinden 2 milyar lira kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi." şeklinde yayımlanan haberlere dair açıklama yapıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:29
MEB'den 'Bütçe Kesintisi Haberlerine' ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı bugün bazı basın - medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB'in bütçesinden 2 milyar lira kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi." şeklinde yayımlanan haberlere dair açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakanlık bütçesinde yapılan düzenlemelerin öğrencilere sunulan hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün haber sitelerine yansıyan "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB'den 2 milyar lira kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi." şeklinde yapılan haberlere dair açıklama yaptı.

Kamuda tasarruf ve israfı önleme tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da gerekli hazırlıkların ve çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili planlamalar, öğrenci ve öğretmenlerimize yansıtılmayacak, eğitim ve öğretim, kalitesinden taviz verilmeksizin büyük bir titizlik ve hassasiyetle hayata geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bahsi geçen haberlerde, öğrenciler üzerinde mağduriyet algısı oluşturma maksadı taşıyan ifadelerin bütünüyle gerçek dışı olduğuna dikkat çekilirken açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Söz konusu düzenlemeler, bütçeye konulan tahmini ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Özetle, öğrencilerimize sağlanan burs desteği hiçbir aksama olmadan devam edecektir. Yatılı öğrencilerimizin ailelerine verilen pansiyon hizmetleri, ödeme desteğinden hiçbir kesinti olmayacaktır. Özel okul desteği bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Yıl sonuna kadar hiçbir okul inşaatı durdurulmadan yapımına devam edilecektir. Bütçemizde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacaktır."

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Son Güncelleme: 26.08.2018 19:02
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