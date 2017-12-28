MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına dair örnek soruları yayımladı. TEOG sonrası getirilecek sistemde sınavla öğrenci alımları yapacak liselerde bu örnek sorular yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden az önce yapılan duyuruda, aşağıdaki ifadelere yer verildi :

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika) SAYISAL BÖLÜM (60 dakika) Türkçe 20 Matematik 20 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 Fen Bilimleri 20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Yabancı Dil 10 TOPLAM 50 TOPLAM 40

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

Örnek sorulara (Sözel) ulaşmak için tıklayınız.

Örnek sorulara (Sayısal) ulaşmak için tıklayınız.

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