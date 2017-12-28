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MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına dair örnek soruları yayımladı. TEOG sonrası getirilecek sistemde sınavla öğrenci alımları yapacak liselerde bu örnek sorular yer alacak.

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MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına dair örnek soruları yayımladı. TEOG sonrası getirilecek sistemde sınavla öğrenci alımları yapacak liselerde bu örnek sorular yer alacak.

28 Aralık 2017 Perşembe 14:59
MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı

MEB'den Beklenen Duyuru Geldi! TEOG Sonrası Yeni Sınava Ait Örnek Sorular Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına dair örnek soruları yayımladı. TEOG sonrası getirilecek sistemde sınavla öğrenci alımları yapacak liselerde bu örnek sorular yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden az önce yapılan duyuruda, aşağıdaki ifadelere yer verildi : 

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)

SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)

Türkçe

20

Matematik

20

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

Fen Bilimleri

20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Yabancı Dil

10

TOPLAM

50

TOPLAM

40

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

Örnek sorulara (Sözel) ulaşmak için tıklayınız.

Örnek sorulara (Sayısal) ulaşmak için tıklayınız.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.12.2017 14:54
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MebMeb DuyuruMilli Eğitim Bakanlığı Duyuru
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