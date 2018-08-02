MEB'den Akıl Almaz Hata: Üstün Yetenekli Öğrenci Zihinsel Engelli Diye Hiç Bir Okula Yerleştirilmedi!

Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı'na katılan öğrencilerin yerleştirilme sürecinde inanılmaz bir hataya imza attı. Üstün yetenekli olan ve okul üçüncülüğü bulunan öğrenciyi zihinsel engelli öğrenci olarak göstererek hiç bir okula yerleştirmedi.

Akıl almaz olay Zonguldak'ta, 14 Yaşındaki Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Aleyna Üşenmez'in başına geldi. Özel yetenekli öğrencilerin alındığı Bilim Sanat Merkezi'nde eğitimini tamamlayan Aleyna Üşenmez Liseye Geçiş Sınavı'nda 327 puan olarak okul üçüncüsü olmayı başarmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaynaklanan sistem hatası sebeiyle 'özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci' yani zihinsel engelli öğrenci olduğu belirtilerek hiç bir okula yerleştirilmedi. Yapılan hatanın düzeltilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçeyle başvuran öğrenci ve ailesi, yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

14 yaşındaki Aleyna Üşenmez, 4 yıl önce sınavla öğrenci alımı yapan Bilim Sanat Merkezi'ni yüksek puanla kazandı. Aleyna Üşenmez, kendi okuduğu okulun dışında arta kalan zamanlarında Bilim Sanat Merkezi'nde 'üstün yetenekli öğrenci' olarak da eğitimine devam etti. Liseye Geçiş Sınavı'na giren Aleyna Üşenmez, 327 puan alarak genelde % 13.58, il genelinde ise % 15.12'lik başarı dilimine girdi. Aleyna Üşenmez, LGS yerleştirmelerinde Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi, Zonguldak Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi'ni tercih etti. Geçen hafta açıklanan LGS sonuçlarında iyi bir okula yerleşeceğini düşünen Aleyna Üşenmez, 'Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri 2018 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun 1.4.d maddesine göre gerçekleştirilecektir' açıklamasıyla eğitim hayatının şokunu yaşadı. Aleyna'nın annesi Oya Üşenmez, hiçbir okula yerleşemeyen ve zihinsel engelli öğrenci olarak gösterilen kızının sınav sonucuyla ilgili Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Bunun üzerine Aleyna Üşenmez'in sınav sonucu, 'Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz' olarak değiştirildi. Bununla birlikte ikinci kez yıkılan Aleyna Üşenmez ve ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Bilim ve Sanat Merkezi'ne giden öğrenciler için ek puan vermek üzere geliştirdiği bir sistemde oluşan arıza nedeniyle böyle bir mağduriyet yaşandığını ifade eden Kapıcı, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bir sıralama yaptı. Sıralama yaparken Bilim Sanat Merkezi'ne giden çocuklar için bir buton var. Bu buton işaretlenince çocuğumuza artı puan geliyor. Bu sistem artı puan yerine bazı çocuklarımızı zihinsel engelli diye algılamış. 'Özel eğitim gören çocuk' diye sonuç çıktı öğrencilere. Bakanlık bunu fark ederek sonuç açıklamasını değiştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağımız bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konusu bu. Çocuğumuz ek yerleştirmede tercih yapacak. Bakanlığımız bunun farkında. Bir mağduriyet oluştuğunun farkına varınca sistemi düzeltti ancak tabii öğrencilerimiz bir okula yerleşemedi. Bir mağduriyet söz konusu. Yerleşemeyen öğrencilerimiz şimdi 4 kez ayrı ayrı tercih yapacaklar. Bu 4 tercihte de yerleşemezlerse yerleştirme komisyonumuz çocuklarımızı yerleştirecekler. Bakanlığımız konuyla yakından ilgileniyor."