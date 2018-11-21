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MEB'den Ahşap Oyuncak Hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve ihtiyaçlar karşılama noktasında ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare ve bilgi toplantısı gerçekleştirdi. Milli Eğitimi Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektörün temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirterek Ar-Ge çalışması yapılacağını açıkladı.

MEB'den Ahşap Oyuncak Hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve ihtiyaçlar karşılama noktasında ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare ve bilgi toplantısı gerçekleştirdi. Milli Eğitimi Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektörün temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirterek Ar-Ge çalışması yapılacağını açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:19
MEB'den Ahşap Oyuncak Hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve ihtiyaçlar karşılama noktasında ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare ve bilgi toplantısı gerçekleştirdi. Milli Eğitimi Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektörün temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirterek Ar-Ge çalışması yapılacağını açıkladı.
 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında toplanan istişare ve bilgi temsilcilerine Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Numanoğlu, daire başkanları ve uzmanlar eşlik etti.

MEB "ahÅap oyuncak" Ã¼retimi iÃ§in Ar-Ge yapacak

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, toplantıda, ahşap oyuncak eğitimi müfredatının birlikte oluşturulması, sektör temsilcilerinin tecrübelerinin pilot okullara transferinin sağlanması, bu alanda eğitim verecek öğretmenlerin işbaşı eğitimlerine sektörün destek vermesi, öğrencilerin eğitiminin gerçek üretim ortamlarında yapılmasının sektör tarafından desteklenmesi gibi kararlara imza atıldı.

Yapılan toplantıda, sektör temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alandaki gelişmelere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yürütülmesini istedi. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişiminde oldukça önemli olan destekleyici ahşap oyuncak ve zeka materyallerinin tasarlanması ile okullarda kurulması planlanan beceri ve zeka gelişim atölyelerinde bu materyallerin kullanımına yönelik bir Ar-Ge birimi kurulması kararlaştırıldı.

Yerli üretime destek

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerine dikkat çekerek yeni başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 10:42
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