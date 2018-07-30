MEB'den Açıklama: Yerleşemeyen Öğrenciler Ne Yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği okulları öğrendi. Birçok öğrenci de LG yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına bilgilerini girdiklerinde ya yerleşemediklerini yada istemedikleri okullara yerleştiklerini gördüler. Peki yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.