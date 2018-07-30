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MEB'den Açıklama: Yerleşemeyen Öğrenciler Ne Yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği okulları öğrendi. Birçok öğrenci de LG yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına bilgilerini girdiklerinde ya yerleşemediklerini yada istemedikleri okullara yerleştiklerini gördüler. Peki yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

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MEB'den Açıklama: Yerleşemeyen Öğrenciler Ne Yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği okulları öğrendi. Birçok öğrenci de LG yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına bilgilerini girdiklerinde ya yerleşemediklerini yada istemedikleri okullara yerleştiklerini gördüler. Peki yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15
MEB'den Açıklama: Yerleşemeyen Öğrenciler Ne Yapacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veli sonuçların açıklanmasının ardından yerleştiği okulları öğrendi. Birçok öğrenci de LG yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına bilgilerini girdiklerinde ya yerleşemediklerini yada istemedikleri okullara yerleştiklerini gördüler. Peki yerleşemeyen veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda ana başlıklar altında açıklamalar yer aldı.

  • Yerel yerleştirmeler nasıl yapıldı?
  • Öğrencilerin ne kadarı tercih ettiği okullara yerleştirildi?
  • Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
  • Yerleştirmeye esas nakiller ne zaman ve nasıl yapılacak?
  • Daha önce tercihte bulunmayanlar ne yapacak?
  • Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
  • Sınavsız okullara nasıl öğrenciler yerleştirildi?

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.07.2018 18:49
Anahtar Kelimeler:
MebMilli Eğitim BakanlığıLgsLGS Yerleştirme Sonuçları
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lgs 4 saat önce

umarım herkes istediği okula yerleşebilir. çok korkuyorum, istediğim okul olmadı, yukarıda tüm öğrencilerimizin sayısından da fazla kontenjanımız var diyor, ama halen boş kontenjanlar var. bence onlar dolmayacak. umarım bizim için hayırlı neyse o olur.

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