MEB'den açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde "İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilerin tokatlandığı veya şiddet uygulandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme açıklamasında, 26 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri sonrasında yaşanan şiddet uygulama olayıyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA