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MEB ve TÜSİAD Bilim ve Teknoloji Eğitimi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği arasında Bilim ve Teknoloji eğitimi için iş birliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. STEM adı verilen projede hem öğretmenlere hem de öğrencilere Endüstri 4.0 teknoloji üst konusu olmak üzere Fen-Matematik-Mühendislik-Teknoloji alanlarında eğitimler verilecek.

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MEB ve TÜSİAD Bilim ve Teknoloji Eğitimi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği arasında Bilim ve Teknoloji eğitimi için iş birliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle protokol imzalandı. STEM adı verilen projede hem öğretmenlere hem de öğrencilere Endüstri 4.0 teknoloji üst konusu olmak üzere Fen-Matematik-Mühendislik-Teknoloji alanlarında eğitimler verilecek.

17 Temmuz 2018 Salı 09:33
MEB ve TÜSİAD Bilim ve Teknoloji Eğitimi İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” isimli bir anlaşma imzaladı. Protokolün imzalanması için imza töreni düzenlendi. İmza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası'nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlendi.

MEB ve TÜSİAD iş birliği protokolü 2 yıl sürecek. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin proje temelli çalışmalarını desteklemek üzere programlama kiti verilmesi hedeflenmektedir.

İlk olarak 2018-19 eğitim - öğretim dönemi için alınacak başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, belirlenen meslek okullarının öğretmenlerine STEM ve Sanayi 4.0 konusunda yüzyüze & online eğitimler ve seminerler düzenlenecek, öğretmen ve öğrencilere yönelik proje fuarları ve ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Dow'ın bu yıl ana sponsor olduğu projede, STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 farkındalığı programının yürütücülüğü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından üstlenilecek. Proje ile ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli'nde 40 öğretmenin eğitimlere doğrudan katılması, 200 öğretmenin ve 2000 öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

KPSScafe.com.tr | Ankara 

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