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MEB'ten utandıran itiraf: ''Yapamıyoruz !''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyarlarca lira harcasa da teknolojiden yine sınıfta kaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin yetersiz kaldığı ifade edildi.

MEB'ten utandıran itiraf: ''Yapamıyoruz !''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyarlarca lira harcasa da teknolojiden yine sınıfta kaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin yetersiz kaldığı ifade edildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
MEB'ten utandıran itiraf: ''Yapamıyoruz !''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyarlarca lira harcasa da teknolojiden yine sınıfta kaldı. Bakanlık bütçesi akıllı tahtalar, tabletler ve altyapı için harcanırken öğretmenlerin sistemi kullanamaması, okullar arası eşitsizlik ve yüksek faturalar okulları isyan noktasına getirdi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün “Bilişimle Üretim Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörleri Çalıştayı”, bakanlığın teknoloji ile sınavını da gözler önüne serdi. Çalıştay raporu ile MEB’in adım adım vazgeçilen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin başarısızlığı da ortaya çıktı.

ÖĞRETMEN YETERSİZ

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; çalıştay raporunda “Öğretmenlerin mesleki gelişim sürecinin yetersiz kalması” değerlendirmesi dikkat çekti. Eğitimlerin akşam ve hafta sonu olmasından dolayı, öğretmenlerin çalışmalara gönülsüz katıldığı veya hiç katılmadığı belirtildi. Ayrıca illerde eğitim teknolojileriyle ilgili eğitimlerin ehil olmayan kişilerce ve amaca uygun yapılamadığı da vurgulandı.

FATURALAR YÜKSEK

Çalıştayda her ay okullara yüklenen ve 3 bin TL’yi aşan internet faturalarından da şikâyet edildi. Faturaların okullar tarafından değil merkezi bütçe ve bakanlık tarafından ödenmesi istendi. Okullardaki altyapı sisteminin tamamının bakım hizmeti almasının gerektiği belirtilen çalıştayda, “Yüksek voltaj elektrik gelmesinden kaynaklı donanımların yanması” da şikâyet konusu oldu.

Cumhuriyet

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