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MEB Sınava Katılım Oranlarını Açıkladı (Özel)

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Merkezi Sınavına başvuran ve sınava katılan öğrenci sayılarını açıkladı.

MEB Sınava Katılım Oranlarını Açıkladı (Özel)

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Merkezi Sınavına başvuran ve sınava katılan öğrenci sayılarını açıkladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:29
MEB Sınava Katılım Oranlarını Açıkladı (Özel)

2019 Merkezi Sınavına 1.074.013 öğrencinin başvurduğunu,sınava başvuran öğrencilerden 1.029.555 (%95,86) sınava katıldığını, 2018-2019 eğitim öğretim yılında MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1.210.112 öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilerden %85,08’inin sınava katıldığını belirtti.

DOĞRU YANITLANAN SORULARIN ORANI

Merkezi sınava katılan öğrencilerin sınavda bulunan sayısal ve sözel bölümlere ait alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları ve standart sapma değerleri tablo ile gösterildi. Araştırmada şu bilgelere yer verildi,

“Yirmi soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe (11,75), en düşük olduğu alt test ise Matematiktir (5,09). On soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (6,88), en düşük olduğu alt test ise yabancı dildir (4,65). 2018 Merkezi Sınavda elde edile doğru cevap sayısı ortalamaları ile karşılaştırıldığında Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde 2019 yılında artış görülmüştür. 2018 Merkezi Sınavda oldukça yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü T.C.  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (7,40) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (8,40) alt testlerinde ise 2019 yılında düşüş olduğu ve bu durumun Tablo 5’te görüldüğü gibi alt test ayırt ediciliklerinin artışına destek olduğu görülmüştür. Sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 298,87, standart sapması 78,73 olarak hesaplanmıştır”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

BSHA

Son Güncelleme: 24.06.2019 22:15
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meb sınava katılım oranlarını açıkladı özel
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