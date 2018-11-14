Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2017 yılında, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü çerçevesinde okullara, bağlama ve piyano dağıtımını 2 gün önce Kars ilinden başlattı.

Kars'ın Merkez ilçesinde eğitim veren Cevriye Tatiş Ortaokulu’nda oluşturulan müzik sınıfının açılışına müzisyen Yavuz Bingöl de katılım sağladı. Öğrencilere, Yavuz Bingöl tarafından uygun ebatlarda özel olarak oluşturulan bağlamalarında tanıtımı yapıldı. Uygulamanın başarı sağlaması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

84 BİN 290 BAĞLAMA DAĞITILACAK

Uygulamada başarı sağlanması halinde, okullara, Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği'nin yapacağı, 84 bin 290 bağlama dağıtılacak.

Proje çerçevesinde, 3008 de piyano dağıtılması öngörülüyor. Protokol kapsamında bağlamalar için Yavuz Bingöl'e ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor.

#MEB okullara dağıtılmak için Yavuz Bingöl'den 84 bin 290 bağlama satın alacak#YavuzBingöl pic.twitter.com/xNmftZ4IbM — Haber Editörü (@newsedpro) 14 Kasım 2018

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