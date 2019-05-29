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MEB, öğretmenden savunma istedi; gerekçe: Boyama kitabında domuz figürü olması

"Eğitimcilere yönelik artan şiddetin temel sorumlusu eğitimcileri hedef alan söylemleridir"

MEB, öğretmenden savunma istedi; gerekçe: Boyama kitabında domuz figürü olması

"Eğitimcilere yönelik artan şiddetin temel sorumlusu eğitimcileri hedef alan söylemleridir"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:15
MEB, öğretmenden savunma istedi; gerekçe: Boyama kitabında domuz figürü olması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul’da bir öğretmenin boyama etkinliği için kullandığı görselde “domuz” yer aldığı için harekete geçti. Bir velinin şikâyeti üzerine bakanlık, 2. sınıf İngilizce dersinde, müfredat kapsamında, çiftlik hayvanlarını tanıtmak için kullanılan görsel nedeniyle öğretmenden savunma istedi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, uygulamaya tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Kamusal, bilimsel eğitim politikalarının hayata geçirilmesi noktasında hiçbir adım atmayanlar, öğretmeni, eğitim ve bilim emekçilerini hedef göstermeye devam ediyor” dedi.

Öğrenci velisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden yapılan şikâyette “2. sınıfta okuyan kızıma ev ödevinde domuz resimli ingilizce ödevi verildi, şikâyetçiyim” ifadeleri yer aldı. Öğretmene iletilen resmi yazı ile aynı gün içinde savunması istendi. Öğretmenin, MEB’in savunma talebine karşı hukuki yollara başvuracağını belirttiği öğrenildi.

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