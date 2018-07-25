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MEB'in FETÖ Uyarısı Yaptığı Belge Ortaya Çıktı!..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim ve Temel Öğretim kategorilerindeki öğretim kurumlarına ders kitapların FETÖ uyarısında bulunduğu belge ortaya çıktı.

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MEB'in FETÖ Uyarısı Yaptığı Belge Ortaya Çıktı!..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim ve Temel Öğretim kategorilerindeki öğretim kurumlarına ders kitapların FETÖ uyarısında bulunduğu belge ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:38
MEB'in FETÖ Uyarısı Yaptığı Belge Ortaya Çıktı!..

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Orta Öğretim ve Temel Öğretim kategorilerindeki öğretim kurumlarına ders kitapların FETÖ uyarısında bulunduğu belge ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş imzasıyla, yayıncılara ve Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilen uyarı yazısında, ders kitapları konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu.

Odatv'nin aktardığı habere göre, ders kitaplarında FETÖ ile iltisaklı hiçbir içeriğin yer almaması konusunda yapılan uyarıda, “Gerek kitabın hazırlanmasında görev alan kişiler gerekse kaynakçaların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan kişilerden ve bunların ürünlerinden arındırılması; herhangi bir terör örgütünü çağrıştıracak öğelere yer verilmemesini sağlayacak şekilde gerekli incelemelerin tekraren ve hassasiyetle yapılması; tespit edilen düzeltme/düzenleme gerektirenlerin 12 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza bildirilmesine…” ifadeleri kullanıldı.

İşte Talim ve Terbiye Kurulu’nun gönderdiği yazı:

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KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MebFetöUyarıBelge
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